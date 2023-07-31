بيان النجاح| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور برقم الجلوس فقط بالدرجات والنسبة المئوية

فعلت جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الحصول على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد مرور نحو ... على أداء أخر امتحانات الثانوية العامة للدور الأول في مادة الأحياء والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية يوم الخميس 13 يوليو 2023.

مؤتمر وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انعقاد مؤتمر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 وقائمة أسماء الطلاب الأوائل في مصر، ونسب النجاح والرسوب في كل شعبة.

وينطلق مؤتمر وزير التربية والتعليم، اليوم .... في تمام الساعة... وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع جريدة الدستور من هنا.

ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور.

اختر نتيجة الثانوية العامة 2023

ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.

بعد إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تجري إلكترونيًا بالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد "البابل شيت".

ولضمان جودة التصحيح الإلكتروني، أوضحت الوزارة أنه يتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن التصحيح الإلكتروني يتم داخل الكنترول المركزي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، إلى جانب 11 كنترولا مصغرا لجميع قطاعات وكنترولات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 تتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع مصححان لكل سؤال وذلك لضمان دقة التقدير.

كما يتم الاستعانة بمصحح ثالث لتقدير درجات الطلاب على إجابة الأسئلة المقالية، في حال اختلاف تقدير المصححين وذلك لوضع التقييم النهائي.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات العام الدراسي 2022-2023 بلغ 783025 طالبًا وطالبة موزعين على النحو التالي:-

276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية.

391671 طالبًا وطالبة بشعبة علمي علوم

98658 طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضة،

34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات.

80 طالبًا في مراكز التأهيل.

1824 طالبًا وطالبة بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824 طالبًا وطالبة ،

255 طالبًا وطالبة من المكفوفين.

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وانعقدت امتحانات الثانوية العامة في 2098 لجنة سير مؤمنة بالمدارس الحكومية.

وشارك في امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 نحو و 2096 مراقب أول لجنة و 7798 مراقبا و 14086 معاونا و 77977 ملاحظا و 10480 عضو أمن، و2069 رئيس لجنة في كافة محافظات الجمهورية وجميعهم مشرفين على سير الامتحانات.

وبلغت عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية نحو 80 مركزا منتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

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