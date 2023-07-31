رابط وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. توزيع الدرجات

رابط وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 محور اهتمام الكثيرين حاليا قبيل انعقاد المؤتمر الصحفي الذي يتم خلاله اعتماد نتائج طلاب الشعبتين العلمية والأدبية خلال امتحانات العام الحالي 2022-2023 والتي انعقدت خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي يوم ( …) الموافق (…) في تمام الساعة (….) للاعتماد نتيجة طلاب الشعبة العلمية والأدبية بالثانوية العامة 2022-2023 وإعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية ( علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) وكافة بياناتهم ويتم إجراء الاتصالات الهاتفية بهم خلال المؤتمر الصحفي حيث يهنئ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب على تفوقهم الدراسي وتمني دوان التوفيق خلال دراستهم الجامعية خلال السنوات المقبلة.

ويمكن للطلاب الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال موقع الدستور الإلكتروني في حالة الضغط على موقع الوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات المطلوبة .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023

يستطيع طالب الثانوية العامة 2022-2023 الحصول على نتيجته من خلال موقع الدستور الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية بإدخال كافة البيانات اللازمة :-

الدخول عبر موقع الدستور الإلكتروني المخصص للإعلان النتيجة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب 3 ثانوي عام.

تحديد تشعيب الطالب الدراسي (علمي، أدبي).

إدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

يعلن حجازي خلال نسب نجاح العام ونسبة النجاح في كل شعبة من الشعب الدراسية خلال المؤتمر الصحفي المعد لإعلان النتيجة بشكل رسمي وأسماء اوائل الطلاب حيث أكدت مؤشرات التصحيح في كافة المواد الدراسية والتي أجريت في عينات عشوائية بكافة الكنترولات على مستوى المحافظات أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية ممتازة وأن نسبة النحاج في مادة اللغة الأجنبية الثانية بلغت 90 % ونسبة النحاج في مادة الكيمياء ممتازة حيث حصل 1000 طالب على الدرجات النهائية وحصل أكثر من 5000 طالب على 95% .

توزع درجات الثانوية العامة 2023

يستعلم الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 والتي جاءت كما يلي :-

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

الكيمياء 60 درجة.

الفيزياء 60 درجة.

الجيولوجيا والعلوم البيئة 60 درجة.

الأحياء 60 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة.

التفاضل والتكامل 30 درجة.

الاستاتيكا 30 درجة.

الديناميكا 30 درجة.

التاريخ 60 درجة.

الجغرافيا 60 درجة.

الفلسفة والمنطق 60 درجة.

علم النفس والاجتماع 60 درجة.

ويتم الإعلان عن رابط وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة والمعد خصيصا لاعتماد نتيجة طلاب الشعبة الدراسية.

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