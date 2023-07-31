رابط بوابة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عن النتيجة ثالثة ثانوي عام برقم الجلوس

رابط بوابة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عن النتيجة ونسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتائج للعام الحالي 2023_2024 خلال مؤتمر صحفي تم عقد بديوان عام الوزارة مساء أمس الأحد وإعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية ومجموع كل طالب ومحافظة إقامته.

رابط بوابة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عن النتيجة ونسبة النجاح

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء أمس نتائج طلاب الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي حيث أكد أن نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة 78.8% بالشعب الثلاثة للعام الدراسي 2022-2023.

وأعلن حجازي عن أسماء أوائل الطلاب في كل شعبة دراسية حيث أن الأول على الشعبة العملية علوم الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية والأول على الشعبة العملية رياضة الطالب إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط بينما الأول على الشعبة الأدبية الطالب سيف علاء الدين محمد صدقى من محافظة القاهرة حيث تم إجراء الاتصالات الهاتفية بهم وإبلاغهم بالنتائج بشكل رسمي.

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة 2023

تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل نتائج طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية (علوم، رياضة) والأدبية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا).

ويتم فتح باب قبول طلبات التظلم للطلاب الشاكين في درجاتهم في بعض المواد الدراسية غدا حيث يمكن دفع الرسوم لكل مادة من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية واستكمال باقي الإجراءات بشكل الكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيا

يوفر موقع الدستور ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني للاستعلام عن درجات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا) أو من خلال موقع الدستور من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات طلاب الثانوية العامة.

تحديد العام الدراسي (2022_2023).

كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم رباعي ، الرقم القومي ، محافظة الإقامة ، ..).

إدخال رقم جلوس الطالب بدقة في الخانات المخصصة له.

تحديد شعبة الطالب الدراسية ( علمي، أدبي).

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور كافة الدرجات الحاصل عليها الطالب في مواد الثانوية العامة والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

وذلك عقب اعتماد النتيجة بشكل رسمي وإعلان موعد إجراء المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم ، علمي رياضة ، أدبي).

رابط تنسيق الجامعات 2023_2024

عقب إعلان نتائج الطلاب ونسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية والأدبية يتم تفعيل رابط تنسيق الجامعات ليتمكن طلاب المرحلة الأولى من تسجيل رغباتهم للدخول للكليات والمعاهد العليا التي يرغبون في الدراسة بها وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا).

ويتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى عقب مرور 5 أيام على الأكثر من غلق باب التسجيل حيث يفحص مكتب التنسيق كافة رغبات الطلاب والإعلان عن الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل وذلك وفقا لضوابط التوزيع الجغرافي ومجموع كل طالب و الشعبة الدراسية و عدد الطلاب المتقدمين للجامعات المصرية في المرحلة الأولى.

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