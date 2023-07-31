الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ظهرت الآن.. رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها بشكل رسمي وظهورها على موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم، للاستعلام عنها برقم الجلوس الاستعلام عن حالة الطالب ناجح أم راسب أم يستعد لامتحانات الدور الثاني. 

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نعرض في التقرير التالي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 والذي يمكن الاستعلام عنه برقم الجلوس.

  • الدخول على رابط موقع الدستور للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من هنا.
  • اكتب رقم الجلوس اضغط على اعرض النتيجة
  • الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة  من هنا.
  • كتابة رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب.
  • كما تظهر نتيجة الطالب متضمنة.
  • المجموع الكلي بالدرجات وليس بالنسبة المئوية.
  • ودرجات المواد كل مادة على حدة.
  • مع العلم أن المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة من 410 درجات.

عدد طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 

كان قد أدى طلاب  الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 في الفترة من الاثنين 12 يوليو 2023 وحتى الخميس 13 يوليو 2023.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء  امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ما يصل إلى 783025 طالبا وطالبة.

منقسمين إلى 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة. 

أما عدد ا لطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 في المستشفيات  هو 34 طالبًا وطالبة، وفي مراكز التأهيل إلى 80 طالبًا،  أما الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا فعددهم 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة.

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