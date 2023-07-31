اعرف مجموعك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور حصريًا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور محور اهتمام الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور حاليا حيث يقدم الموقع عدة خدمات متنوعة للمواطنين من بينها خدمات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تسجيل بياناتهم التفصيلية والحصول على النتيجة وذلك عقب اعتمادها رسميا من قبل رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء أمس الأحد 30 يوليو 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور.. استعلم الآن

خصص موقع الدستور الإلكتروني رابط يمكن من خلاله الحصول على نتائج طلاب الثانوية العامة 2023 عقب إدخال من الاسم ورقم الجلوس ومحافظ الإقامة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء بشكل يومي في العديد من مجالات الحياة المختلفة.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية قد أنهوا الامتحانات 2022_2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد مسبقا والذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق ماراثون الامتحانات بمدة تكفي أن ينهى الطلاب المناهج الدراسية لكافة المواد ومراجعتها قبل الامتحان.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة

يمكن لطلاب الشعبة العلمية والأدبية تسجيل بياناتهم عبر موقع الدستور الإلكتروني للاستعلام عن درجاتهم في امتحانات نهاية العام الحالي 2022_2023 وفقا للخطوات التالية:-

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة.

تحديد الشعبة الدراسية ( علمي، أدبي).

وضع علامة صح على العام الدراسي (2022_2023).

إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

تسجيل رقم الهاتف المحمول للطالب أو ولي أمره.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

إرسال القائمة الكاملة بدرجات الطالب وفي كافة المواد الدراسية فور اعتماد النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 في مؤتمر صحفي يتم عقده بعد قليل في ديوان عام الوزارة حيث تم بالفعل إعلان أسماء أوائل الطلاب في كل شعبة دراسية على حد والمجموع الكلي لكل طالب والنسبة المئوية ومحافظات إقامتهم.

وأجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء أمس الأحد اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب وأولياء أمورهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي حيث يتم تكريمهم في ديوان عام الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية وفقا لما هو متعارف عليه خلال السنوات الماضية.

موعد تنسيق الجامعات 2023_ 2024

عقب تسجيل بيانات الطلاب من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور وإعلان النتائج بشكل رسمي يتم تعقد وزاري التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعلم العالي والبحث العلمي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب كل شعبة دراسية وعادة ما يكون عقب اعتماد النتيجة بأيام قليلة.

يتم استثناء أوائل الطلاب من كافة الشعب الدراسية من ضوابط التنسيق والتوزيع الجغرافي حيث يحق لهم دخول أي كلية دون عائق التوزيع الجغرافي الذي يعد أبرز قواعد تنسيق الجامعات وذلك ليتثنى لهم دراسة ما يرغبون فيه خلال دراستهم الجامعية.

يتم إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى عقب 5 أيام من غلق باب تسجيل الرغبات ويتم ذلك في مؤتمر صحفي حيث يتم إعلان الحد الأدنى للقبول بكافة الكليات المتاحة في المرحلة الأولى لطلاب شعبة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

فيما يتم فتح باب استقبال طلبات إعادة تصحيح أوراق الإجابة للطلاب الراغبين في ذلك عقب دفع رسوم التصحيح واتباع الخطوات اللازمة.

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