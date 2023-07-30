الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أزهر الشرقية يعلن بدء تفعيل منظومة الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادة الثانوية

الاجتماع
الاجتماع

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، والمدير المالي للمنطقة، ومسؤولي التحول الرقمي بالإدارات التعليمية كافة، وذلك في إطار استعدادات منطقة الشرقية لبدء منظومة الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة الاستعداد الجيد وتجهيز المقرات بالأجهزة اللازمة، مع الاستعانة بأكفأ المختصين المتمتعين بالمرونة والقدرة على التعامل مع الجمهور والطلاب.

وأكد رئيس المنطقة على ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، وتسهيل أمورهم طبقًا للضوابط المعمول بها، ومن المقرر بدء أعمال الطعون بكافة الإدارات اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 30 يوليو ولمدة شهر.


يشار إلى أن أعمال الطعون تتم بإشراف الإدارة العامة للمعلومات بمشيخة الأزهر الشريف.

استعدادات أزهري الإدارات التعليمية الإدارة المركزية الادبي والعلمي

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