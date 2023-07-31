يبحث آلاف من أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة 2023 مع قرب إعلان النتيجة حول رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور، ومن المقرر اعتماد نتائج الثانوية العامة 2023 في الأسبوع الحالي حسبما صرح به رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

وحرصًا من "الدستور" على تقديم جميع الخدمات والمعلومات التي ستهم الطلاب نقدم لكم خلال السطور رابط سريع وشغال لنتائج الثانوية العامة 2023.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023

وعن ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، صرح بشكل مؤخر مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، بأن تكون نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2023 سوف تعلن بحد أقصى خلال الأسبوع الأول في شهر أغسطس، ولأنه على الرغم من عمل الكنترولات على التصحيح لجميع الأوراق منذ انتهاء أول امتحان، وإلا أن الوزارة قد شددت على دقة المراجعة بتصحيح الأوراق والمراجعة عليها لكي يضمن كل طالب حقه.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وعن خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة من خلال موقع الدستور من هنا.

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وكان الدكتور رضا حجازى بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم ألفني، قد كشف عن نسبة النجاح بامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتى بلغت حوالي 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلبة الحاصلين على درجات 95% فأكثر من الدرجة الكلية وتبلغ 2.4% من ضمن إجمإلى عدد الطلبة الذين قاموا بتأدية امتحان الكيمياء.

مجموع درجات الثانوية العامة 2023

أكد المصدر المسئول في وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من التصحيح، وسوف يتم حصر الطلبة المستحقين لدرجات الرأفة وذلك لتغيير حالة الطالب من الرسوب إلى دور ثان، أو لناجح في الدور الأول، وسيتم ذلك في ضوء 10%، من المجموع الكلي وذلك لدرجة كل مادة، وقال إن سوف يتم إضافة درجات الرأفة في كراسة إجابة الطالب المستحق من أجل تعديل حالته.

وقال المصدر أن سوف يتم منح الطلبة المستحقين لدرجات الرأفة إلى 8 درجات في مادة اللغة العربية وفي درجتها الكلية من 80 درجة، بينما مادة اللغة الأجنبية الثانية فسوف يتم منح الطالب عدد 4 درجات ودرجتها الكلية من مجموع 40 درجة. وفي مادة اللغة الأجنبية الأولى سيمنح الطالب 5 درجات وسيكون مجموع درجتها الكلية من 50 درجة.

وتابع المصدر أنه سوف يمنح الطالب حتى 6 درجات وذلك في المواد العلمية مثل مادة الفيزياء ومادة الكيمياء ومادة الأحياء الجيولوجيا والمواد الأدبية مثل مادة التاريخ، ومادة الجغرافيا ومادةعلم النفس والاجتماع، ومادة الفلسفة والمنطق، ويكون مجموع درجاتهم الكلية من مجموع ٦٠ درجة، كما سيمنح الطالب إلى 6 درجات بمواد الرياضيات البحتة وهما (جبر وهندسة وتفاضل وتكامل) وفي مادة لرياضيات التطبيقية وهما (إستاتيكا وديناميكا) ومجموع الدرجات المادة سيكون من 60مجموع درجة.

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