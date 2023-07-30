مصادر بالتعليم: إعداد نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيا تمهيدا لإعلانها

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن تطورات نتيجة الثانوية العامة 2023، وكشفت مصادر أن النتيجة يتم إعدادها إلكترونيًا الآن تمهيدًا لإعلانها غدًا، موضحة أن النتيجة سوف تظهر لجميع الطلاب فى وقت واحد.

أشارت المصادر إلى أنه بشكل نهائي سيتم إعتماد نتيجة الثانوية العامة غدًا مساء الاثنين على أن يتم ظهورها صباح الثلاثاء على المواقع الإلكترونية وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الرابط الرسمى الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2023 وهو http://thanwya.emis.gov.eg/control/

على أن يتم فتح باب التظلمات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 فى مختلف المحافظات على جمهورية مصر العربية.

وكانت قد أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذا العام في الثانوية العامة ٢٠٢٣ أعلى من 75%، حيث أن تكون النسبة حوالى 87%، مشددة المصادر أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام مبشرة وأفضل من كل الاعوام السابقة بالإضافة إلى أن المجاميع جيدة ومتوازنة.

والنسب في جميع المواد جاءت كالتالي:

91.3 % نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 اللغة الأجنبية الأولى.

91.9 % نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

89.7 % نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة.

90.6 % نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء.

91.1 % نسبة النجاح فى مادة الجيولوجيا.

88.5 % نسبة النجاح فى الرياضيات التطبيقية.

93.9 % نسبة النجاح فى مادة علم النفس والاجتماع.

٨٨.٩٪؜ نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء.. و٩٠.٢٪؜ نسبة النجاح في التاريخ.

٩١.٦٪؜ نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا.. و٩١٪؜ نسبة النجاح في امتحان الفيزياء.