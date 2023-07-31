الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثانوية العامة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور حصريا لجميع الطلاب

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يترقب آلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، خلال الساعات المقبلة معرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور برقم الجلوس بفارع الصبر لكي يطمئنوا خاصة عقب تعب استمر عام دراسي كامل، ويريد الطلبة معرفة لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي بالاسم ورقم الجلوس للتسجيل، من أجل الاستعلام عنها عقب إعلانها مباشرة.

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أو الاسم.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتتأهب وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني وتكون برئاسة الدكتور رضا حجازي بالوقت الحالي، لإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في الأيام القليلة المقبلة، حيث وإنه من الجدير بالذكر أن ظهورها سيكون في أوائل شهر أغسطس القادم، طبقا للموعد المعلن سابقًا من خلال الدكتور رضا حجازي.

رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويتساءل الالآف من الطلاب وأولياء الأمور، عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس وميعاد إعلانها لكي لا يشعروا بالقلق أو الخوف، وخصوصًا من انتظارها وليطمئنوا لكي يفرحوا ويلتحقوا في الكليات المناسبة لمجموعهم.

سجل بياناتك الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر رابط الدستور

ويقدم موقع الدستور، خدمة مجانية لطلبة الثانوية العامة لعام 2023 وأولياء أمورهم، وهي التوفير لرابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 وتكون بالاسم ورقم الجلوس عقب إعلانها مباشرة بدون وجود أية مشكلة.

خطوات التسجيل للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 فور إعلانها 

ويتاح لكل من يرغب في الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بالاسم أو رقم الجلوس الدخول عبر رابط الدستور، لتسجيل البيانات الخاصة بالتلميذ للحصول عليها فور إعلانها من هنا، وبينما بالنسبة لخطوات التسجيل للاستعلام حول نتائج الثانوية العامة 2023 عقب ظهورها وتكون كالتالي:

  • أولًا: يجب على التلميذ أو ولي الأمر الدخول على رابط الدستور من هنا.
  • ثانيًا: ولابد من القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالتلميذ بشكل صحيح للغاية.
  • ثالثًا: يستكمل التلميذ ملء البيانات المطلوبة ويكون بدون أخطاء إملائية.
  • رابعًا: اضغط على عبارة سجل الأن للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب إعلانها.

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في نهاية الأسبوع الجاري

كشف مصدر مسؤول في وزارة  التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، حقيقة ما قد تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بنهاية الأسبوع الجاري، قائلًا: إن كل ما سيتم تداوله مجرد شائعات وليس له وجود لأي أساس من الصحة وذلك على وجه الإطلاق.

وأضاف المصدر، أنه يكون في مثل هذا التوقيت في كل عام تزيد الشائعات مع الاقتراب لنتيجة الثانوية، ويكون مطالبًا أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة 2023 وتكون بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي ستكون دائمًا على السوشيال ميديا.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد ظهورها في المدارس

جاهزة| نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس.. رابط التسجيل

وأكد المصدر، أنه يفضل على الطلبة وأولياء الأمور الالتزام بالموعد والذي قد أعلنه الدكتور رضا حجازي كوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بشأن ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، والتي يكون من المقرر إعلانها أوائل أغسطس القادم.

وكان الدكتور رضا حجازي بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قام بتحديد نسبة النجاح في امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة والتي بلغت حوالي 91%، حيث حصل على درجة حوالي 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة حوالي 2.9% من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفيزياء.

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