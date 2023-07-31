الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

طلاب
طلاب

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم.. انتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة  استعدادا للالتحاق بالجامعات واستكمال المسيرة التعليمية، ويولي الطلاب المتطلعون للالتحاق بالجامعات اهتماماً كبيراً بمؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي علوم ورياضة، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكلية الطب

وتشير المؤشرات الأولية لكليات القمة لطلاب علمي علوم، في تنسيق الجامعات 2023 قبل نتيجة الثانوية العامة، بان الحد الأدني للقبول سيكون علي النحو الأتي:

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنصورة 387 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب سوهاج 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب دمياط 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب الزقازيق 385 درجة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. طب فاقوس 384 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب كفر الشيخ 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب طنطا 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان المنصورة 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب القاهرة 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسيوط 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب عين شمس 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب جنوب الوادي 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان الفيوم 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان السويس 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور 

يذكر أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة من هنا 

https://natega.dostor.org/

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