مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي .. وأوائل طلاب الشعبة الأدبية

زاد البحث عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 والإعلان عن أسماء أوائل الطلاب حيث يرغب قطاع عريض من الطلاب وأولياء الأمور معرفة الكليات التي يمكن الالتحاق بها وفقا لمجموع الطالب وشعبته الدراسة في كافة الجامعات المصرية المنتشرة في المحافظات.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي

يترقب طلاب الشعبة الأدبية المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة والذي يتم من خلاله إعلان الحد الأدني لقبول في الجامعات المصرية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث جاءات مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي كما يلي :-

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 359 درجة.

كلية الدراسات الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية 352 درجة.

كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 350 درجة.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة السويس 349 درجة.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف 344 درجة.

كلية الألسن جامعة السويس 341 درجة.

كلية الألسن جامعة عين شمس 340 درجة.

كلية الإعلام جامعة القاهرة 339 درجة.

كلية الإعلام جامعة المنوفية 336 درجة.

كلية الألسن جامعة الفيوم 339 درجة.

كلية الألسن جامعة المنيا 333 درجة.

كلية الألسن جامعة أسوان 333 درجة.

كلية الآثار جامعة الزقازيق 332 درجة.

أوائل طلاب الشعبة الأدبية الثانوية العامة 2023

أعلنت مساء أمس الأحد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية وجاءت كما يلي:-

1 - الطالب سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

2 - الطالبة عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة.

3- الطالب عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

4- الطالب عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

5- الطالبة فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

6 - فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

7 - محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة.

8 - معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

9- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

10- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

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