روابط مُعتمدة| تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن على الدستور

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات وبوابة الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الصحفي، للدكتور رضا حجازي، لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح في كل شعبة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أن الدكتور رضا حجازي، سيترأس المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين، داخل المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الوزير الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية، ودعاهم لحضور المؤتمر الصحفي، وذلك عبر الاتصالات الهاتفية خلال الساعات الماضية.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح ستشهد ارتفاعاً في نتيجة الثانوية العامة 2023 مقارنة بالعامين السابقين، وذلك وفقا لنتائج الطلاب في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن المجاميع ستكون متزنة تعبر عن مستوى الطلاب.

وكانت نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة 2022 للعام الماضي هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة 2022 للعام الماضي بلغت 77.4% ونسبة نجاح الطالبات 72.1%.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة 2023 تبلغ 410 درجة للشعبة الأدبية والعلمية للعلوم والرياضيات، وفيما يلي توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

مادة التربية الدينية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة. مادة التربية الوطنية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح :12.5 درجة. مادة الاقتصاد والإحصاء (لا يضاف للمجموع) 50 درجة، ودرجة النجاح :25 درجة. مادة اللغة العربية: 80 درجة ، ودرجة النجاح :40 درجة. مادة اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة ، ودرجة النجاح : 25 درجة. مادة اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة، ودرجة النجاح :20 درجة. مادة الرياضيات البحتة: 60 درجة، ودرجة النجاح :15 درجة. مادة الرياضيات التطبيقية: 60 درجة، ودرجة النجاح :15 درجة. مادة الكيمياء" 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة. مادة الفيزياء: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة. مادة الجيولوجيا: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة. مادة الأحياء: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة. مادة التاريخ: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة. مادة الجغرافيا:60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة. مادة الفلسفة والمنطق: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة. مادة علم النفس والاجتماع: 60 درجة، ودرجة النجاح :30 درجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور

وفعلت موقع جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور برقم الجلوس فقط بعد الحصول على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة، فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال تسجيل الدخول على موقع جريدة الدستور من هنا.

ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور.

اختر نتيجة الثانوية العامة 2023.

ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.

بعد إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

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لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

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