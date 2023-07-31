الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس الأكاديمية العربية: منح دراسية لأوائل الثانوية العامة والمتفوقين من ذوى الهمم

الدكتور اسماعيل عبد
الدكتور اسماعيل عبد الغفار

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالأكاديمية بمختلف الكليات والأفرع.

 

وأوضح "عبدالغفار"  خلال بيان اليوم، أن الأكاديمية ترحب بالأوائل وستقدم لهم منحا تعليمية في الأكاديمية في كل كليات القطاع الأدبي والعلمي والذكاء الاصطناعي، وقال: "أخص بالذكر ذوي القدرات الخاصة".

 

ولفت إلى أن المتفوقين من ذوي القدرات الخاصة يعدون نماذج مشرفة ومكافحة تضرب مثلًا للشباب أصحاب التحدى الذى نفخر بتواجده فى الأكاديمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل دائما على ضم أصحاب الإرادة والتحدى من الشباب المصرى والعربي.

 

وأكد "عبدالغفار" أن استراتيجية العمل داخل الأكاديمية تعتمد على الجودة في التميز من خلال أهداف ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العمل الأكاديمي بما يتوافق مع التقدم العلمي وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يشهدها العالم.

 

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