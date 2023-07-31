الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مؤشر منظمة الأغذية الزراعية لأسعار بعض السلع الاستراتيجية

زيت طعام
زيت طعام

أصدرت غرفة الصناعات الغذائية، تقريرها الشهري حول الأسعار العالمية لبعض السلع الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية لبعض تلك السلع، بالإضافة إلى مؤشرات الأسعار الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو". 

 

وأوضح التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن أسعار زيت النخيل شهدت في يوليو الجاري  2023 صعودا في الأسعار لتسجل 862 دولارا للطن مقارنة بالشهر الماضي والذي سجل 8770 دولارا للطن، حيث شهدت ارتفاعا في الأسعار.

 

وأشار التقرير، إلى أن معدل التغير في السعر بنفس الفترة من العام السابق سجل 39%  نسبة ارتفاع، وقد شهدت أسعار زيت الصويا في يوليو الجاري 2023 صعودا لتسجل 1467 دولارا للطن مقارنة بالشهر الماضي الذي سجل 1239 دولارا للطن، موضحا أن معدل التغيير في السعر بنفس الفترة من العام السابق سجل 26.2%  بنسبة تراجع.

 

    
وشهدت أسعار زيت عباد الشمس  في مايو 2023 صعودا في الأسعار حيث سجل 961 دولارا للطن مقارنة بشهر أبريل الذي سجل فيه 1034 دولارا للطن وبالتالي سجل معدل التغيير في السعر بنفس الفترة من العام السابق 53.7%  بنسبة تراجع، وقد شهدت أسعار اللحم البقري في يوليو 2023 صعودا في الأسعار لتسجل 5.14% دولارا للطن مقارنة بشهر مايو.

 


كما شهدت أسعار الدواحن  في يونيو 2023 صعودا في الأسعار حيث سجلت 3.60 دولار للطن مقارنة بشهر مايو الذي سجل 3400 دولار للطن وسجل معدل التغيير في السعر بنفس الفترة من العام السابق 8.1 بنسبة تراجع، وقد شهدت أسعار الكاكاو في يوليو 2023 صعودا في الأسعار لتسجل 3.27% دولار للطن مقارنة بشهر يونيو الذي سجلت فيه 3.15% دولار للطن.

 

   
وشهدت أسعار البن  في يوليو 2023 صعودا في الأسعار لتسجل 4.12% دولار للطن مقارنة بالشهر يونيو  الذي سجل 4.60% دولار للطن وسجل معدل التغيير في السعر بنفس الفترة من العام السابق 27.4 بنسبة تراجع، وقد شهدت أسعار الشاي  في يونيو 2023 صعودا في الأسعار لتسجل 2.69% دولار للطن مقارنة بشهر مايو  لتسجل 2.70% دولار للطن وسجل معدل التغيير في السعر بنفس الفترة من العام السابق 9% بنسبة تراجع.

غرفة الصناعات الغذائية الأسعار العالمية مؤشرات الأسعار الصادر شهدت أسعار زيت النخيل الشهر الماضي

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