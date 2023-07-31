الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية 2023

تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الأهلية 2023 بعد عدة أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة التي ظهرت ظهر اليوم الاثنين ، وتبدأ بعدها وزارة التعليم العالي في تحديد تنسيق المرحلة لبدء التقدم للجامعات ، كما تتولى تحديد تنسيق الجامعات الأهلية .

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الأهلية 2022 خلال أيام، ومن المتوقع أن يكون قريب من تنسيق الجامعات الأهلية 2022 نظرًا لتقارب مجموع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة مع العام الماضي .

استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة.. تفاصيل

وجاء تنسيق الجامعات الاهلية 2022 كالتالي: 

كليات الطب 82% .

طب الأسنان 80% .

العلاج الطبيعي 78% .

الصيدلة 74% . الطب البيطري 70% . 

الهندسة 68% . 

علوم الحاسب 62%.

 

 الجامعات الأهلية .. مصاريف جامعة الجلالة 

 

تحدد جامعة الجلالة مصاريف الكليات التابعة لها ، والتي تختلف من تخصص لآخر داخل الجامعة ، وجاءت مصاريف العام الماضي كالتالي: الطب 120 ألف جنيه ، طب الأسنان 107 آلاف جنيه، العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه، العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه، الهندسة 69 ألف جنيه، العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه، هندسة الحاسبات 69 ألف جنيه، الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

 

علوم الحاسبات 69 ألف جنيه، العلوم الأساسية 48 ألف جنيه،  العوم الإدارية 46 ألف جنيه، العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه ، علوم التمريض 31 ألف جنيه، الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه ، الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.

 

 

مصاريف جامعة الملك سلمان 

 

لم تعلن جامعة الملك سلمان عن مصاريف الدراسة بها حتى الآن ومن المنتظر أن تعلنها مع بداية إعلان تنسيق الجامعات الاهلية والذي يكون خلال الأيام القادمة ، وجاءت مصاريف الجامعات الأهلية  كالتالي: الطب والجراحة: 115.500 جنيه ، طب الاسنان: 106.700 جنيه ، التمريض: 31000 جنيه، الطب البيطري: 66000 جنيه، الصيدلة: 93.500 جنيه  

 الهندسة: 69000 جنيه، علوم الحاسب: 69000 جنيه ، هندسة الحاسب: 69000 جنيه،  السياحة والضيافة:40000 جنيه،  الالسن واللغات التطبيقية: 43000 جنيه،  الفنون والتصميم: 49000 جنيه،  العمارة: 69000 جنيه،  العلوم الإدارية: 46000 جنيه ، العلوم الأساسية: 48000 جنيه ، الصناعات التكنولوجية: 39000 جنيه ، زراعات صحراوية: 43000 جنيه .

 

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لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

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رابط فعال .. لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 المفتوح عبر وزارة التربية والتعليم

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