تنسيق 2023.. كيفية ترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني ، حيث يتم بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات السبت المقبل حتى يوم الخميس الموافق 9 أغسطس ، وجاءت الخطوات كالتالي:

كيفية ترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب جاءت كالتالي