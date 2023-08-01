الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق 2023.. كيفية ترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

التنسيق
التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني ، حيث يتم بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات السبت المقبل حتى يوم الخميس الموافق 9 أغسطس ، وجاءت الخطوات كالتالي:

كيفية ترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى 

  1. قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg
  2. قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك
  3. قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب جاءت كالتالي

  • يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات
  • يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي
  • يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات
  • وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته
  • يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له
  • ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه
  • يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
  •  بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. 
  • يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
  • إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.
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تنسيق 2023.. كيفية ترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

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بدء تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى السبت المقبل

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بعد نتيجة الثانوية العامة.. خبير تربوي ينصح الطلاب بالالتحاق بهذه الجامعات

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كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي

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