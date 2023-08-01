رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق المرحلة الأولى 2023

ارتفعت معدلات البحث عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق المرحلة الاولى 2023 بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي القادم.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق المرحلة الاولى 2023

نعرض لكم في التقرير التالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق المرحلة الاولى 2023 وتفاصيل التقديم

تم فتح التقديم في تنسيق رغبات الكليات للعام الدراسي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى بداية من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس2023 وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي:-

الحد الأدنى للمرحلة الأولى

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

عدد الطلاب: 22304

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

عدد الطلاب: 15013

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

عدد الطلاب: 74923

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رابط التنسيق للمرحلة الأولى

يمكن تسجيل رغبات التنسيق للمرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق التالي https://tansik.digital.gov.eg

ويكون تسجيل رغبات التنسيق بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وتكون مواعيد عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال فترة التقديم، ويكون إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

كما يمكن للطالب التقدم لتسجيل رغبات المرحلة الأولى عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

قواعد ترتيب اختيارات الطالب لتنسيق الرغبات

حددت وزارة التعليم العالم بعض القواعد كي يتمكن الطالب لترتيب اختياراته بكل سهولة خلال التسجيل لرغباته

أولًا: يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

ثانيًا: يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

ثالثًا: يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

مع العلم تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته، ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

رابعًا: يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

خامسًا: يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

سادسًا: بعد الانتهاء من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

سابعًا: يمكن حفظ نسخة من رغباتك على الحاسب الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

مع العلم أنه تعديل رغباتك عدة مرات ولكن سيحفظ الحاسب آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

الاستعلام عن نتيجة الترشيح

يمكن الاستعلام عن نتيجة التنسيق من نفس موقع الوزارة الذي قام الطالب بتسجيل رغباته خلاله، ثم بعد ذلك يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.