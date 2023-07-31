الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"التعليم العالى" تكشف موعد تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

عادل عبدالغفار
عادل عبدالغفار

قال د.عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من وصول الشهادات لطلاب الثانوية العامة.

أضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد: "ننتظر إرسال وزارة التعليم نتيجة الثانوية العامة إلى وزارة التعليم العالي".

وأوضح أن إجراءات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ستبدأ عقب استلام النتيجة وتسلم الطالب للشهادة، لافتًا إلى أنه يتم تحديد نسب القطاعات المختلفة بالجامعات بعدد الطلاب المطلوبين لكل قطاع. 

وأشار إلى أن رغبات الطلاب وترتيبها مرتبط بالأعداد المطلوبة لكل تخصص جامعي، لافتًا إلى أن اللجان المتخصصة بالمجلس الأعلى للجامعات تحدد احتياجات الدولة في كل القطاعات:"لدينا جامعات ومعاهد على مستوى الجمهورية كافية لاستيعاب كل الطلاب"، مؤكدًا أن هناك جامعات ومعاهد خاصة متاحة لكل الطلاب. 

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