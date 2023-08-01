تنسيق المرحلة الأولى: علمي علوم 88.29% ورياضة 83.41% والشعبة الأدبية 70.61%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:-

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، عدد الطلاب: 22304 والشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد الطلاب 74923، بإجمالي: 112240.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني وهو ، القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg ، يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

وتكون مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، كما ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.