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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السفارة الروسية بلندن: الإجراءات البريطانية ستلقى الرد المناسب من موسكو

السفارة الروسية
السفارة الروسية

أعربت السفارة الروسية لدى لندن عن أسفها لما وصفته بـ"عدم حرص بريطانيا على استمرار ما تبقى من علاقات مع موسكو في مرحلة توتر حاد يمر بها العالم"، على خلفية فرض لندن عقوبات جديدة.

 

وشددت السفارة -في بيان بثته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أمس الأربعاء- على أن الخطوات البريطانية ستلقى بالتأكيد الرد المناسب من الجانب الروسي.

 

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن بيان السفارة تعليقا على قيام لندن بفرض قيود جديدة على روسيا "إنه بدلا من الحوار لمنع حدوث مزيد من التصعيد، فإنه من المؤسف للغاية في هذه الفترة التي يمر فيها العالم بمرحلة من التوتر الحاد، أن تواصل لندن إبداء العداء وتقويض ما تبقى من علاقات".

 

وقال بيان السفارة الروسية "إن القيود تم فرضها استنادا لذرائع لا أساس لها بل ويمكن وصفها بالسخيفة، وادعاءات بشأن التجسس".

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