ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج التظلمات، ويتضاعف التساؤل لمعرفة موعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، والتي سيتم إعلانها إلكترونيًا بموقع وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، حيث ستغلق الوزارة خلال ساعات باب التقديم للتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وتنشر «الدستور» نتيجة تظلمات الثانوية العامة لعام 2023، وموعد إعلانها وغلق باب التقديم في التظلمات.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وانتهت مهلة التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2023، أمس الخميس الموافق 17 من أغسطس 2023، على الرابط الالكتروني المخصص لذلك بموقع وزارة التربية والتعليم.

وخصصت وزارة التربية والتعليم المصرية، رابطًا إلكترونيًا لتقديم جميع تظلمات الثانوية العامة 2023، وذلك وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، فإن يكون باب التقديم في تظلمات الثانوية العامة أغلق أمس الخميس الموافق 18-8-2023، عقب انتهاء الـ15 يومًا المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، التي بدأت في يوم الخميس 3 أغسطس 2023 الماضي.

موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

ويستطيع الطلاب معرفة نتائج تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 عقب انتهاء الموعد الذي قد حددته وزارة التربية والتعليم لانتهاء التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2023 ومن المقرر أنها انتهت أمس الخميس الموافق 18 أغسطس 2023، وعليه فمن المفترض أن تكون نتيجة التظلمات للثانوية العامة 2023 في يوم 20 أغسطس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 من هنا.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023