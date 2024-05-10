مجانا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر مايو 2024

يشغل بال المواطنين مع بداية الشهر الحالي معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر مايو 2024 عبر جوجل، لسداد الفواتير في وقتها خوفا من دفع غرامة تأخير، لذا تزداد التساؤلات عن خطوات الاستعلام عن الفاتورة، وطرق الدفع.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر مايو 2024

ويقدم «الدستور» بهذا التقرير فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024، وذلك من حيث موعد الدفع، ورابط الاستعلام عن الفاتورة والخطوات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024

تسجيل الدخول بموقع المصرية للاتصالات، وذلك من خلال الضغط من هنا. ثم قم كتابة البيانات المطلوبة من خلال «اسم العميل- كتابة كود المنطقة- كتابة رقم التليفون الأرضي- البريد الإلكتروني- كتابة رقم التليفون المحمول». النقر على اختر «إرسال رقم التأكيد» على رقم الموبايل أو من خلال البريد الإلكتروني. النقر على قائمة «أكمل». ثم قم بتحديد رقم سري وكتابة تأكيد الحساب. وأخيرا، يتاح الدخول على استعلام فاتورة التليفون الأرضي وسوف تظهر قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو

وهناك طرق عديدة لدفع فاتورة التليفون الأرضي، حددتها الشركة المصرية للاتصالات، ومنها يلي:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

وزيارة أحد فروع الشركة.

الدفع أون لاين من خلال تطبيق «mywe».

من خلال موقع المصرية للاتصالات من خلال بطاقة الائتمان.

مكاتب البريد المصري.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024

يبدأ دفع فواتير التليفون الأرضي لشهر مايو 2024، خلال الفترة من يوم 14 مايو 2024، على أن ستستمر إلى يوم 14 يونيه 2024، وستسدد فاتورة التليفون الأرضي في كل 3 شهور، وفي حالة عدم السداد ستفرض الشركة غرامة مالية على جميع المخالفين، طبقا لما جاء ببيان الشركة المصرية للاتصالات.

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خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال إنستا باي

وتسدد فاتورة الأرضي لشهر مايو 2024 أيضا عبر الدخول على تطبيق انستا باي وتكون من خلال اتباع الخطوات التالية: