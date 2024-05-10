الجمعة 10 مايو 2024
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مصر

مجانا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر مايو 2024

فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

يشغل بال المواطنين مع بداية الشهر الحالي معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر مايو 2024 عبر جوجل، لسداد الفواتير في وقتها خوفا من دفع غرامة تأخير، لذا تزداد التساؤلات عن خطوات الاستعلام عن الفاتورة، وطرق الدفع.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر مايو 2024

ويقدم «الدستور» بهذا التقرير فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024، وذلك من حيث موعد الدفع، ورابط الاستعلام عن الفاتورة والخطوات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024

  1. تسجيل الدخول بموقع المصرية للاتصالات، وذلك من خلال الضغط من هنا.
  2. ثم قم كتابة البيانات المطلوبة من خلال «اسم العميل- كتابة كود المنطقة- كتابة رقم التليفون الأرضي- البريد الإلكتروني- كتابة رقم التليفون المحمول».
  3. النقر على اختر «إرسال رقم التأكيد» على رقم الموبايل أو من خلال البريد الإلكتروني.
  4. النقر على قائمة «أكمل».
  5. ثم قم بتحديد رقم سري وكتابة تأكيد الحساب.
  6. وأخيرا، يتاح الدخول على استعلام فاتورة التليفون الأرضي وسوف تظهر قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو

وهناك طرق عديدة لدفع فاتورة التليفون الأرضي، حددتها الشركة المصرية للاتصالات، ومنها يلي:

  • سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
  • الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
  • وزيارة أحد فروع الشركة.
  • الدفع أون لاين من خلال تطبيق «mywe».
  • من خلال موقع المصرية للاتصالات من خلال بطاقة الائتمان.
  • مكاتب البريد المصري.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

قبل الغرامة| الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر مايو 2024

يبدأ دفع فواتير التليفون الأرضي لشهر مايو 2024، خلال الفترة من يوم 14 مايو 2024، على أن ستستمر إلى يوم 14 يونيه 2024، وستسدد فاتورة التليفون الأرضي في كل 3 شهور، وفي حالة عدم السداد ستفرض الشركة غرامة مالية على جميع المخالفين، طبقا لما جاء ببيان الشركة المصرية للاتصالات.

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خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال إنستا باي

وتسدد فاتورة الأرضي لشهر مايو 2024 أيضا عبر الدخول على تطبيق انستا باي وتكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. اختر دفع الفواتير
  2. اختار فواتير التليفون الأرضي - الإنترنت.
  3. اختر شبكة وي.
  4. اختر فاتورة التليفون الأرضي.
  5. ثم قم بكتابة رقم التليفون الأرضي، ثم النقر على أيقونة «التالي».
  6. سيظهر أمامك قيمة الفواتير المستحقة.
  7. قم باختيار دفع الفاتورة.
  8. ثم سحب قيمة الفاتورة من البطاقة المسجلة على التطبيق عقب إدخال الباسورد وتأكيد عملية الدفع.
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