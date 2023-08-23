الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكيفية تسجيل الرغبات

التنسيق
التنسيق

مع إعلان نتيجة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة شغل أذهان الطلبة وأولياء أمورهم معرفة موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ عبر جوجل، ليتمكنوا من كتابة رغباتهم للالتحاق بكليات ومعاهد المرحلة الثالثة، وذلك يكون للطلاب الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأعمال تنسيق المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للثانوية العامة وتكون بسبب ضعف المجموع الكلي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتنشر "الدستور" موعد تنسيق المرحلة الثالثة ورابط تنسيق الجامعات 2023/2024. 

ومن المتوقع أن سيبدأ موعد تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023 خلال الأسبوع الثاني في شهر سبتمبر، ومن الطبيعي أن سيتأخر موعد آخر مرحلة بمراحل تنسيق الثانوية العامة 2023، ولأن هذه المرحلة ستضم الطلاب الناجحين بامتحانات الدور الثاني، وذلك طبقا للجدول الموضوع في وزارة التربية والتعليم، من المقرر أن سينتهي جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة في يوم 29 أغسطس الجاري.

وسيبدأ موعد تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023، عقب ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وذلك قبيل منتصف شهر سبتمبر القادم، على أن ستظهر نتيجة الترشيح للكليات والمعاهد بذات الأسبوع، لإتاحة الفرصة للطلبة لإنهاء إجراءات الالتحاق في الكليات وتقديم جميع الأوراق المطلوبة وذلك قبل بدء الدراسة بموعدها المحدد من الوزارة في يوم 30 سبتمبر 2023.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

بعدما ستعلن وزارة التعليم العالي ميعاد تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023 والتي ستستمر لمدة 5 أيام متتالية، سوف يتعين على الطلبة الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني ويكون (من هنا)، وكتابة عدد 75 رغبة من رغبات كليات ومن عاهد المرحلة الثالثة على أن ستكون متوافقة مع كافة قواعد التوزيع الجغرافي.

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تنسيق المرحلة الثانية 2023

ولفهم الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، تكون الدرجات 249.5 درجة بنسبة حوالي 60%، وطلاب الشعبة الأدبية بالحد الأقصى تكون من الدرجات 237.5 درجة، وبنسبة عدد 57%، ولكلا الشعبتين سوف يكون الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من مجموع 205 درجة بنسبة 50%.

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