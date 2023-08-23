التفاصيل الكاملة.. تنسيق الكلية الحربية 2023 ورابط التقديم

تزايد البحث حول تنسيق الكلية الحربية ٢٠٢٣ ورابط التقديم، مؤخرًا على مواقع البحث المُختلفة، من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة والشهادات المُعادلة التي يبحثون عن تنسيق الكليات العسكرية.

وتتجه أنظار أنظار آلاف الطلاب للبحث عن تنسيق الكلية الحربية ٢٠٢٣ ورابط التقديم، خاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.

ويرغب العديد من الطلاب معرفة تنسيق الكلية الحربية ٢٠٢٣ ورابط التقديم للانضمام إليها كونها من أهم الكليات الحربية والتي تُعد حلما لمعظم طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجي الجامعات.

تنسيق الكلية الحربية 2023 ورابط التقديم

يقدم "الدستور" لمتابعيها، كل ما يخصّ تنسيق الكلية الحربية ٢٠٢٣ ورابط التقديم وشروط القبول ضمن خدمة مستمرة على مدار الساعة عبر موقعه الإلكتروني وحساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وبدأ التقديم إلكترونيًا لطلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب تنسيق الكليات العسكرية 2023، يوم 11 يوليو الماضي ويستمر إلى 28 أغسطس 2023 الجارى.

وبدأ سحب الملفات من 15 يوليو الماضي وينتهي في 31 أغسطس 2023 الجاري من مكتب التنسيق بالكلية الحربية في مصر الجديدة.

رابط تقديم الكلية الحربية ٢٠٢٣

وينشر الدستور لطلاب الثانوية العامة 2023 رابط موقع التقديم للكليات العسكرية 2023 من هنــــــــــــــا.

تنسيق الكلية الحربية 2023

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تنسيق الكليات العسكرية 2023 وجاءت على النحو التالي:

تنسيق الكلية الحربية 2023 القسم الأدبي 70% فأكثر - القسم العلمي 65% فأكثر.

تنسيق الكلية الجوية 2023 القسم العلمي والأدبي من 55%.

تنسيق الكلية البحرية 2023 علمي فقط بداية من نسبة 65%.

تنسيق كلية الدفاع الجوي 2023 علمي رياضة فقط بداية من نسبة 70% فأكثر.

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2023 علمي رياضة فقط من 75% فأكثر.

تنسيق كلية الطب العسكري علمي علوم من 87% فأكثر.

شروط القبول بالكليات العسكرية 2023