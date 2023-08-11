موقع تقديم الكلية الحربية 2023 وشروط التقديم
مع ظهور نتيجة الثانوية العامة حرص الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موقع تقديم الكلية الحربية 2023 وشروط التقديم عبر جوجل، للالتحاق بإحدى التخصصات في الكلية وتحقيق حلمهم.
موقع تقديم الكلية الحربية 2023 وشروط التقديم
ونستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي كافة تفاصيل التقديم بالكلية الحربية وموقع التقديم بالكلية الحربية 2023 حيث يتضاعف معدل البحث يوميا عنها وذلك من قِبل الطلبة الراغبين في الالتحاق وذلك بإحدى التخصصات في هذه الكليات.
موقع تقديم الكلية الحربية 2023
ويبحث الطلاب في جميع المحافظات حول موقع التقديم في الكلية الحربية لعام 2023 للاستفسار والاستعلام حول أي تساؤل يدور عن خطوات التقديم والشروط التي سيلزم توافرها في التلميذ المتقدم، ولا سيما معرفة نسبة القبول من ضمن تنسيق الكليات العسكرية في هذا العام، حيث ستعتبر الكلية الحربية هدفا لفئة كبيرة من الطلبة في مصر.
شروط التقديم في الكلية الحربية 2023
نستعرض خلال الأسطر التالية جميع شروط القبول في الكلية الحربية لعام 2023 التي قام بنشرها موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 وتكون على النحو التالي:
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توقعات تنسيق كلية التمريض 2023-2024 في جميع المحافظات
- أن سيكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.
- وأن سوف يحصل الطالب على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها - شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات - المؤهل الجامعى )
- وتكون سنة الدراسة هذا العام تقبل الحصول على المؤهل خلال عام 2022 أو خلال عام 2021.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.
- ألا يقل طول الطالب لجميع الكليات عن (170 سم) كحد أدنى.
- عدم وجود ما يثبت استقالة الطالب أو فصله تأديبيا من أي كلية أو مدرسة أو معهد.
- أن يحمل الطالب شهادة حسن السير والسلوك.
- أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته.
- ألا يكون طالب الثانوية أعفى من الخدمة العسكرية وذلك لعدم اللياقة الطبية.