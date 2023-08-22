لينك موقع تقديم الكلية الحربية 2023.. وطريقة التقديم

موقع تقديم الكلية الحربية 2023 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المُختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع قرب انتهاء مهلة التسجيل التي منحتها القوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني.

ويرغب الكثير من الطلاب معرفة موقع موقع تقديم الكلية الحربية 2023 للتسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للكلية الحربية على الإنترنت.

موقع تقديم الكلية الحربية 2023

وكانت القوات المسلحة، أعلنت فتح باب التقديم للكليات العسكرية 2023-2024 عبر رابطها الإلكتروني للتسجيل في الموعد المحدد.

وأتاحت القوات المسلحة التقديم للكليات العسكرية 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خلال الرابط والخطوات المتاحة في هذا التقرير.

ووضعت القوات المسلحة رابطًا إلكترونيًا للتسجيل في الكلية الحربية والكليات العسكرية كلٌ حسب رغبة الطالب المتقدّم، على أن يدخل الطالب على رابط رابط القوات المسلحة الإلكتروني هنـــــــــــــــــا، ويقوم بملء البيانات المطلوبة في أسرع وقت.

طريقة التسجيل على رابط القوات المسلحة

الدخول على رابط وزارة الدفاع هنـــــــــــــا.

اضغط على أيقونة الشهادة الحاصل عليها.

اضغط على أيقونة (اضغط هنا للتسجيل).

اضغط على أيقونة طلب التحاق إلكتروني (وذلك قبل سحب الملفات).

اكتب الرقم القومي للطالب والمكون من 14 رقم.

اكتب الرقم السري الموجود على الباركود الملصق على الملف والرقم القومي للطالب.

اضغط على طلب التحاق إلكتروني لتسجيل البيانات.

اقرأ التعليمات الظاهرة جيدًا.

اكتب الرقم القومي.

اكتب اسمك رباعي.

اكتب تاريخ ميلادك.

اكتب اسم الأم رباعي.

اختر محافظة الميلاد.

اختر مركز الميلاد.

اختر محافظة السكن.

اختر مركز السكن.

اختر الديانة.

اختر النوع.

اكتب الطول والوزن.

اختر نوع الشهادة.

ادخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

ادخل رقم المحمول الخاص بولي الأمر.

موعد التقديم بالكليات العسكرية

وأوضحت أن موعد تقديم الضباط المحاربين بالكليات العسكرية يبدأ من تسجيل البيانات الابتدائية من هذا الرابط بداية من يوم الثلاثاء الماضي 11 يوليو وحتى 28 أغسطس 2023.

وفيما يتعلق بـ موعد سحب ملفات الكلية الحربية 2023 فيبدأ من السبت 15 يوليو ويستمر إلى يوم الخميس 31 أغسطس من مكتب تنسيق الكلية بمصر الجديدة.