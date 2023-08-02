مع ظهور نتيجة 3 ثانوي عام شغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة موقع تقديم الكلية الحربية 2023، وشروط التقديم، حيث صدق القائد العام بالقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة في الأكاديمية العسكرية، ويرغب الكثير من الطلاب في معرفة كيفية التقديم في الكلية الحربية لإتمام التقديم.

موقع تقديم الكلية الحربية 2023 وشروط التقديم

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير شروط التقديم في الكلية الحربية 2023 ورابط التقديم.

وتقرر فتح باب قبول الطلبة الراغبين بالالتحاق في الأكاديمية العسكرية والتي ستضم الكلية الحربية وبعض من الكليات العسكرية الأخرى، لطلاب الثانوية العامة وطلاب الثانوية الأزهرية وطلاب الشهادات المعادلة وحملة من الشهادات الثانوية الصناعية وما سيعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة من حملة المؤهلات العليا من محاربين دفعة أكتوبر 2023.

شروط التقديم في الكلية الحربية 2023

وأعلنت القوات المسلحة شروط الالتحاق بالكلية الحربية 2023، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي وجاءت كالآتي:-

تقبل الكلية الحربية الطلاب من مجموع 65% فأكثر لطلبة القسم العلمي. وتقبل الكلية الحربية الطلبة من مجموع 70% فأكثر للقسم الأدبي. ويكون مدة الدراسة بها 4 سنوات. ويشترط ألا يزيد عمر التلميذ فى 1-11-2023 عن عمر 21 عامًا.

وكما تقبل الكلية الحربية خريجي الكليات ويكونوا من الحاصلين على مؤهلات عليا في التخصصات الآتية:

«كلية تربية رياضية- كلية التجارة- كلية حقوق- كلية زراعة- كليات الإعلام والصحافة- كليات اقتصاد وعلوم سياسية- كلية خدمة اجتماعية- لغات تخصص إنجليزي- تخصص عبرى- روسي- فرنسي- صيني».

«كليات آداب- تربية- ألسن- لغات وترجمة- كليات الآداب إعلام- علم نفس- كليات إجتماع- وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية».

رابط تقديم الكلية الحربية 2023

ويتمثل موقع تقديم الكلية الحربية 2023 من خلال هذا الرابط بالضغط من هنا، ​​​​​​​وذلك كان اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023، وسوف يتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونياً.