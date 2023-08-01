جبت كام؟.. وسم جديد يتصدّر تويتر بالتزامن مع نتيجة الثانوية العامة

تصدّر وسم "جبت كام؟" ترند موقع التواصل والتدوينات القصيرة «تويتر» خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ودشّن أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة 2023 هاشتاجًا يحمل اسم «جبت كام» في الثانوية العامة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، معتليًا صدارة البحث والأكثر رواجًا حتى الآن.

يأتي ذلك بعد يوم فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عبر موقع الوزارة وبوابة مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وجاء وسم «جبت كام» الذي أطلقه أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضمن الموضوعات الرائجة على موقع التغريدات، إذ تسائل العديد عن مجاميع الطلاب في الثانوية العامة بعد إعلانها.

وعبّرت هذه المنشورات التي يتسائل فيها الكثيرين عن مجموع الثانوية العامة، عن حرص العديد من طلاب الثانوية معرفة متوسط النسبة الثانوية للمجموع التي لقت اهتمامًا بالغًا من قبل أولياء الأمور والطلاب.

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، موجهًا رسالة تهنئة إلى الطلاب بنماسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، قائلاً:«رسالتي لأبنائي الطلاب.. نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم».

وتابع الوزير في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل «فيسبوك» رسالته قائلاً: «أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل».

أضاف: «رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة».

واختتم: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.. خالص الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق».