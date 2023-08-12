كل ما تريد معرفته عن الكلية التكنولوجية العسكرية 2023 وشروط القبول

الكلية التكنولوجية العسكرية شروط القبول 2023 يبحث طلبة الثانوية العامة عن كل ما يخص الكلية التكنولوجية العسكرية وموقع الكليات العسكرية.

تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية 2023



تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية 2023: شهادة الثانوية 60% على الأقل.

تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية 2023: الثانوية الصناعية 80% على الأقل.

حيث تقبل الكلية التكنولوجية العسكرية 2023 الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية من القسم العلمي، أو شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث أو خمس سنوات، أو شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة، أو المقيدين في دراسات أعلى مثل كليات الهندسة أو الجامعات التكنولوجية.



تعليمات تقديم الكليات العسكرية 2023



قبل البدء في تقديم الكليات العسكرية 2023 عبر موقع تقديم الكليات العسكرية من هنا https://tansiq.mod.gov.eg

يجب التأكد من التعليمات التالية:

الإلتزام بالدقة فى عملية تسجيل البيانات الأساسية والمجموع والنسبة المئوية.

ضرورة كتابة جميع الأسماء رباعياً والعنوان تفصيلياً في جميع مراحل تسجيل البيانات.

ضرورة مراجعة البيانات مع ولي الأمر قبل الحفظ النهائي.

بعد الانتهاء من ملئ ومراجعة البيانات يتم القيام بالحفظ النهائي للبيانات.

بعد الانتهاء من الحفظ النهائي للبيانات سيتم ظهور تاريخ التواجد بالكلية الحربية لشراء الملف.

إمكانية دفع قيمة الملف نقدي بمقر الكلية الحربية أو على حساب الأكاديمية العسكرية المصرية العليا (1811) ببنكي (الأهلي المصري - بنك قطر الوطني الأهلي) بجميع الأفرع مع إحضار أصل الإشعار الدال على الدفع.

قم بطباعة البيانات ثم توجه إلى الكلية الحربية ومعك الورقة المطبوعة الموضح بها تاريخ تواجدك.

شروط القبول في الكلية التكنولوجية العسكرية 2023



يجب أن يكون الطالب متمتعًا بشهادة (الثانوية العامة أو ما يماثلها / شهادة الثانوية الصناعية بنظام ثلاث أو خمس سنوات / المؤهل الجامعي) شرط أن يكون قد حصل على المؤهل في عام 2022 أو 2021. لا يجوز أن يكون قد صدر بحقه حكم جنائي أو ارتكب جريمة تمس الشرف.

لا يجوز أن يكون قد استقال أو تم فصله تأديبيًا من أي كلية أو معهد أو مدرسة. يجب أن يكون الطالب ذا سيرة وسلوك حسنين.

يجب أن يكون الطالب عازبًا وألا يكون قد تزوج من قبل وأن يلتزم بعدم الزواج طيلة فترة دراسته في أي (كلية - معهد - مدرسة) عسكرية / مدنية.

لا يجوز أن يكون قد استقال أو تم فصله تأديبيًا من أي كلية / معهد / مدرسة عسكرية.

لا يجوز أن يكون قد حصل على إعفاء من الخدمة العسكرية لسبب طبي.

لا يجوز أن يقل طول الطالب عن (170 سم) كحد أدنى لجميع الكليات.

يجب أن يكون الطالب صحيحًا طبيًا وفقًا لشروط اللياقة الطبية المحددة من قِبَل لجان التشخيص الطبية للقوات المسلحة ولا يُسمح بإعادة فحصه طبيًا في نفس الفترة التي تقدم فيها في نفس العام إذا كان غير صحيح طبيًا.

يجب أن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يُسمح بإعادة هذه الاختبارات في نفس الفترة التي تقدم فيها في نفس العام إذا لم يجتز هذه الاختبارات.

يجب أن يؤدي الطالب اختبار قفزة الثقة في حمام سباحة من ارتفاع (7.5 م) دون تردد وفور إصدار أمر بالقفز وفي زمن لا يزيد على ثلاث ثوانٍ. يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية.

يجب أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي (فحص الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

يجب أن يجتاز الطالب اختبار المعلومات العامة بامتياز.

يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة التي تشمل أيضًا (التحاليل المتخصصة المتقدمة).

يمكن العثور على بيان المستندات المطلوبة وأماكن استخراجها على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على (الإنترنت) وهو https://tansiq.mod.gov.eg يجب أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها في عام 2021.

يجب أن يجتاز الطالب اختبار التفضيل (اللغة الإنجليزية - الحاسوب) بامتياز.

يُحسَّب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

يجب أن يقدم الطالب تعهدات كتابية تشمل التزامه التام بشروط التقديم، مؤكدًا على صحة البيانات المُدرَّجة في أوراق القَبول التي تم قَبوله على أساسها طوال فترة دراسته في الكلية.

يجب أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات).

يلزم الطالب حامل المؤهل من جامعات حكومية / خاصة بالتوقيع على إقرار موجود في الملف يُفِّذ معاملة الطالب بالدرجة العلمية التي حصل عليها وليس بالمؤهل.

