الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023 وتفاصيل تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

ترتفع معدلات البحث عن الاوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية منذ أيام وإعلان الحدود الدنيا للكليات وبدأ طلاب الثانوية العامة الاستعداد لتقديم أوراقهم في الكليات التي وفقوا بها لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد 2023/2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023

في التقرير التالي نوضح الاوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023 وموعد بدء التحويلات بين الكليات أي تقليل الاغتراب 2023 والشروط التي يتم على أساسها. 

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والتي يتقدم بها الطلبة بعد طباعة بطاقة الترشيح التي ظهرت لهم في نتيجة البحث عن تنسيق مرحلتهم في التالي

  • طباعة بطاقة الترشيح المكتوب فيها اسم الطالب ومجموعه والكلية المرشح لها وصورة منها
  • صورة من البطاقة الشخصية
  • 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة مقاس 4*6 فقط(ويكتب في الأسفل أو في الخلف اسم الطالب أو الطالبة)
  • شهادة نجاح الطالب أو الطالبة في الثانوية العامة 2022/2023 وصورتين منها
  • شهادة الميلاد الأصلية مميكنة وصورتين منها
  • نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب
  • نموذج (6) جند للطلاب الذكور فقط
  • المصاريف تختلف من كلية لأخرى
  • بعض الكليات تشترط وجود حافظة بلاستيك لحفظ اوراق الطالب بها

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023 كاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 وموعد بدء تنسيق الثانوية الأزهرية

 

بدء تقليل الاغتراب 2023 

بدأ من اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 إجراءات تقليل الاغتراب (التحويلات بين الكليات) ويستمر حتى يوم الاثنين 28 أغسطس 2023.

يكون التحويل من خلال موقع التنسيق الالكتروني فقط وهو الموجود هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

تكون التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر في حدود النسبة المقررة (10%).

قواعد التحويل  أو تقليل الاغتراب 

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد معينة للتحويلات أو تقليل الاغتراب وتكون 

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

5- لا توجد تحويلات ورقية ويكون التحويل لمرة واحدة فقط.

6-  استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

7- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023 كاملة

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كيفية تغيير الكلية وتقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق

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