الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023 كاملة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية علي موقع التنسيق الالكتروني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وكانت قد أعلنت حالة العمل خلال فترة عمل المرحلة الثانية حبث بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023 ، واستنفذ عدد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة، وتم توزيع عدد (453949) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل .

وجاءت الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023

وجاءت الكليات الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة لطلاب الثانوية العامة كالتالي:-