الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 وموعد بدء تنسيق الثانوية الأزهرية

تنسيق
تنسيق

مع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية حرص الطلاب وأولياء الأمور معرفة  نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 لمعرفة الكليات التي سيلتحقوا لها، وموعد بدء إعلان تنسيق 3 ثانوي أزهر.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

وتستعرض "الدستور" موعد فتح تنسيق الثانوية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023.

موعد فتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

وتقترب جامعة الأزهر في مصر من فتح باب تنسيق تسجيل الكليات وكتابة الرغبات أمام طلاب وطالبات 3 ثانوي أزهر، حيث يكون من المتوقع فتح باب التنسيق بعد نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية بالدور الثاني، والذي قد بدأت السبت الماضي 19 من أغسطس 2023، بقالقسم العلمي والقسم الأدبي، ومن الجديؤ بالذكر أن ستستمر امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية، إلى يوم الاثنين 28-8-2023.

ومن المقرر أن سيبدأ طلاب وطالبات الأزهر ببدء تسجيل رغباتهم عقب  إعلان جامعة الأزهر عن فتح باب التنسيق أمام الطلبة، لتسجيل رغباتهم ومعرفة ما أقرب الكليات لهم ولمجموعهم.

وتم فتح باب تنسيق جامعة الأزهر لعام 2023 في يوم 20 من أغسطس 2023 الماضي، وسيستمر لمدة أسبوعين، وسينتهي في يوم 5 سبتمبر 2023 المقبل.

ويستطيع طلبة الأزهر التسجيل الإلكتروني بنسيق جامعة الأزهر 2023 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا).

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مؤشرات تنسيق الأزهر 2023 علمي بنات

تقترب التوقعات يتنسيق الأزهر 2023 لشعبة علمي بنات، إلى أن ستكون في النسب التالية سواء كانت للكليات العملية أو النظرية، ومن التوقعات كالآتي:

  • كليات طب البنين والبنات جامعة القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%.
  • كليات طب بنات وبنين جامعة دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %.
  • كليات طب بنين وبنات جامعة  أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %.
  • كليات صيدلة بنين وبنات جامعة القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %.
  • كليات طب الاسنان بنين وبنات جامعة القاهرة (615) بنسبة 94.62%.
  • كلية هندسة بنين وبنات جامعة القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %.
  • كلية هندسة بنين جامعة قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.
  • كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.
  • كلية العلوم تخصص عام ( 577 )  درجة تكون 88.77 %.
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