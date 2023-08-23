الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالدرجات.. تنسيق معهد فني تمريض 2023-2024 والأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة

معهد فني تمريض
معهد فني تمريض

تصدر تنسيق معهد فني تمريض 2023-2024 في المستشفيات الحكومية قائمة بحث طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة في المعاهد الفنية للتمريض 2023 للمرحلة الثالثة.

تنسيق معهد فني تمريض 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول في المعاهد الفنية للتمريض 2023 ضمن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة.

وجاء أقل حد أدنى 270 درجة للقبول في المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين، في المقابل جاء معهد فني تمريض كفر الشيخ بأعلى حد أدنى للقبول بـ316 درجة.

الأماكن الشاغرة في المعاهد الفنية للتمريض 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل، والمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف، ضمن الأماكن الشاغرة بالمعهد الفني للتمريض 2023 ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

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تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات

ووفقا لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الحدود الدنيا في تنسيق معهد فني تمريض 2023 لجميع المحافظات على النحو التالي:-

  • تنسيق معهد فني تمريض2023  كفر الشيخ 316 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض2024 طنطا 315 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض2023  المنصورة 312.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2024 الزقازيق 310 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2023 المنوفية بشبين الكوم 309.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2024 الزقازيق بفاقوس 309 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض2023  بنها 306.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض2024 الإسكندرية 306.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2023 سوهاج 306 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2023 جنوب الوادي 302 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2024 القاهرة 301.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض2023 أورام القاهرة 301 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2024 المنيا 296.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2023 عين شمس 296.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2024 قناة السويس بالإسماعيلية 296 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2023  حلوان 296 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2024 السويس 295 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض2023  الفيوم 295 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2023 بني سويف 294.5 درجة.
  • تنسيق معهد فني تمريض 2024 مستشفي تخصصي عين شمس 294.5 درجة.
  • تنسيق المعهد الفني للتمريض2023  بالجونة 270.5 درجة.
  • تنسيق المعهد الفني للتمريض 2024 بالدقهلية بشربين 270 درجة.
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