بالدرجات.. تنسيق معهد فني تمريض 2023-2024 والأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة

تصدر تنسيق معهد فني تمريض 2023-2024 في المستشفيات الحكومية قائمة بحث طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة في المعاهد الفنية للتمريض 2023 للمرحلة الثالثة.

تنسيق معهد فني تمريض 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول في المعاهد الفنية للتمريض 2023 ضمن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة.

وجاء أقل حد أدنى 270 درجة للقبول في المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين، في المقابل جاء معهد فني تمريض كفر الشيخ بأعلى حد أدنى للقبول بـ316 درجة.

الأماكن الشاغرة في المعاهد الفنية للتمريض 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل، والمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف، ضمن الأماكن الشاغرة بالمعهد الفني للتمريض 2023 ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات

ووفقا لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الحدود الدنيا في تنسيق معهد فني تمريض 2023 لجميع المحافظات على النحو التالي:-