مؤشرات تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالنسبة المئوية.. وشروط التقديم

يبحث طلاب الشعبة العلمية (علوم) عن تنسيق معهد فني تمريض 2023 نظرا لكونه أحمد المعاهد التي توفر فرص عمل مناسبة للخريجين وفرصة تدريب مجاني للطلاب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع ترقب نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 / 2024 بالنسبة المئوية

يقدم الدستور من خلال التقرير التالي المؤشرات الأولية لتنسيق معهد فني تمريض 2023 والذي يقارب من تنسيق العام الماضي وهي كما يلي:-

تنسيق المعهد الفني للتمريض بطنطا 327 درجة بنسبة 79.75%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالمنصورة 326 درجة بنسبة 79.51%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالزقازيق 314 درجة بنسبة 76.58%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بكفر الشيخ 311 درجة بنسبة 75.85%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بشبين الكوم 303 درجة بنسبة 75.12%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالإسكندرية 307 درجة بنسبة 74.87%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالجونة 303 درجة بنسبة 73.90%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالمنيا 293 درجة بنسبة 71.46%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بأسيوط 293 درجة بنسبة 71.46%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بسوهاج 290 درجة بنسبة 70.73%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض جنوب الوادي 289 درجة بنسبة 70.48%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض ببنها 286 درجة بنسبة 69.75%.

ما هي شروط التقديم في المعهد الفني للتمريض 2023 / 2024

على الراغبين في التقديم في المعهد الفني للتمريض 2023 أن تتوافر فيه الشروط التالية:-

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات.

أن يكون حاصل على الحد الأدنى للالتحاق بالمعهد وفقا لضوابط مكتب التنسيق.

أن يجتاز اختبارات في المواد الأساسية مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

تقديم الوراق اللازمة (بطاقة الرقم القومي للطالب، شهادة الثانوية العامة، …).

اجتياز المقابلة الشخصية للتقديم في المعهد والتي تعد للطلاب الجدد لتقييم مهاراتهم وقدراتهم في التأقلم مع البرنامج الدراسي.

تتطلب بعض المعاهد الفنية للتمريض وجود خبرة سابقة في مجال الرعاية الصحية لطلاب الدبلومات الفنية.

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