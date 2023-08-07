الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق معهد فنى تمريض 2023 وتوقعات باستمرار المرحلة الثانية

المعهد الفني للتمريض
المعهد الفني للتمريض

تنسيق معهد فني تمريض 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بذلك الأمر.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 

أشارت عدة أنباء تهتم بشأن العملية التعليمية مستندة في تقاريرها على الأعداد المطلوبة لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي 2023 للالتحاق بمعهد فني تمريض أن التنسيق لهذا المعهد ممتد للمرحلة الثانية.

وأوضحت الأنباء المتواردة أن تنسيق معهد فني تمريض لهذا العام 2023/2024 ربما يقترب قليلًا من تنسيق العام الماضي 2022/2023 نظرًا لتقارب نسب النجاح لطلاب الثانوية العامة للعام الحالي والعام الماضي.

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وجاء تنسيق معهد فنى تمريض لطلاب الثانوية العامة 2022/2023 كالتالي:

تنسيق معهد فني صحي 2023

- فني تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 231 درجة.

- فني تمريض حلوان 237 درجة.

- فني تمريض عين شمس 240 درجة.

- فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246 درجة.

- فني تمريض القاهرة 246 درجة.

- فني تمريض أسوان 246 درجة.

- فني تمريض الفيوم 260 درجة.

- فني تمريض بني سويف 269 درجة.

- فني تمريض بنها 286 درجة.

- فني تمريض جنوب الوادي 289 درجة.

- فني تمريض سوهاج 290 درجة.

- فني تمريض المنيا 293 درجة.

- فني تمريض أسيوط 293 درجة.

- فني تمريض الإسكندرية 307 درجة.

- فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 308 درجة.

- فني تمريض الزقازيق بفاقوس 310 درجة.

- فني تمريض الزقازيق 314 درجة.

- فني تمريض المنصورة 326 درجة.

- فني تمريض طنطا 327 درجة.

**  تنسيق معهد فني صحي 2022

- معهد فني صحي المنصورة 346 درجة.

- معهد فني صحي طنطا 342 درجة.

- معهد فني صحي الزقازيق 340 درجة.

- معهد فني صحي إسماعيليه337 درجة.

- معهد فني صحي سوهاج 334 درجة.

- معهد فني صحي أسيوط 333 درجة.

- معهد فني صحي جنوب الوادي 332 درجة.

- معهد فني صحي الاسكندرية 332 درجة.

- معهد فني صحي بنها 329 درجة.

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