الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد فتح تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات الـ50% علمي وأدبي بالمحافظات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يعتبر الحصول على مجموع 50% في نتيجة الثانوية العامة 2023، واحد من الأمور التي تؤرق الطلاب، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، توجد نسبة من الطلاب الذين حصلوا على هذا المجموع، وينتابهم الشعور بالقلق هم وأولياء أمورهم، خوفًا من عدم وجود كلية يلتحقون بها.

تنسيق الجامعات 2023

ووفقًا لمؤشرات تنسيق الجامعات 2023، فإن الحاصلين من الشعبتين العلمي والأدبي على مجموع بين 50% فأكثر يتمكنوا من الالتحاق بعدد لا بأس به من الجامعات والمعاهد العليا، بعضها داخل القاهرة والغالبية العظمى بالمحافظات الأخرى.

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مساء أمس السبت 5 أغسطس، وحتى 9 أغسطس.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وبالتزامن مع فتح باب تنسيق المرحلة الأولى، نكشف مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية والخاصة بنسب الـ50% فأكثر، والتي ستبدأ مع انتهاء المرحلة الأولى وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وهناك عدد من الكليات تُمكن الحاصلين على 50% من الالتحاق بها، سواء الشعبة العلمية أو الأدبية نذكرها على النحو التالي:

كليات تقبل من 50% لطلاب العلمي

  • الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.
  •  كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.
  • كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.
  • كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.
  • كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان.
  • كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد.
  • كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.
  • كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.
  • كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.
  • كلية تربية رياضية بنات السويس.
  • كلية تربية رياضية بنات العريش.
  • كلية تربية رياضية بنات المنصورة.
  • كلية تربية رياضية بنات المنيا.
  • كلية تربية رياضية بنات بني سويف.
  • كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي.
  • كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.
  • كلية تربية رياضية بنات بورسعيد.
  • كلية تربية رياضية بنات سوهاج.
  • كلية تربية رياضية بنات طنطا.
  • كلية تربية رياضية بنات أسوان.
  • كلية تربية رياضية بنات بنها.
  • كلية تربية العريش رياضة.

كليات تقبل من 50% لطلاب الأدبي

  • كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.
  • كلية تربية «طفولة» العريش.
  • كلية تربية «طفولة» أسوان.
  • كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.
  • كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.
  • كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.
  • كلية تربية رياضية بنات السويس.
  • كلية تربية رياضية بنات العريش.
  • كلية تربية رياضية بنات الفيوم.
  • كلية تربية رياضية بنات المنصورة.
  • كلية تربية رياضية بنات المنيا.
  • كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.
  • كلية تربية رياضية بنات أسوان.
  • كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  • كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  • كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  • كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  • كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  • كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  • كلية تربية رياضية بنين سوهاج.كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
  • كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
  • كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
  • كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
  • كلية تربية رياضية بنين حلوان.
  • كلية تربية رياضية بنين دمياط.
  • كلية تربية رياضية بنين سوهاج.
  • تربية نوعية أسوان.
  • تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
  • تربية نوعية فنية الإسكندرية.
  • تربية نوعية فنية الزقازيق.
  • تربية نوعية فنية الفيوم.
  • تربية نوعية فنية القاهرة.
  • تربية نوعية فنية المنصورة.
  • تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
  • تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
  • تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.
  • تربية نوعية فنية أسوان.
الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات 2023 كليات تقبل من 50 لطلاب العلمي كليات تقبل من 50 لطلاب الأدبي تنسيق الجامعات مؤشرات تنسيق الجامعات مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية
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