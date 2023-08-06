تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم بمحافظات مصر

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم من ضمن الموضوعات التي تصدرت تريند البحث على موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى السوشيال ميديا بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم التي شغلت اهتمام الكثير من الطلاب لأنها من ضمن الكليات التي تمنح الطالب تخصصات كثيرة مهمة.

وتستطيع الأن خلال السطرو التالية معرفة كل ما يشمل تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم في جامعات محافظات مصر وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي علوم

كلية حاسبات ومعلومات سوهاج علمي علوم 367 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علمي علوم 366 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علمي علوم 366 درجة.

كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علمي علوم 365 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات قنا علمي علوم 365 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علمي علوم 346 درجة.

كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علمي علوم 343 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علمي علوم 343 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات المنصورة علمي علوم 342 درجة.

كلية حاسبات ومعلومات دمياط علمي علوم 342 درجة.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022-2023 في جامعات محافظات مصر الأهلية

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الجديدة 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسكندرية الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة بنها الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الجلالة 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة العلمين 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسماعيلية الأهلية 61%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة الملك سلمان 61%.

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