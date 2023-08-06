تعليمات مهمة من التعليم العالى لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق القبول بالجامعات

وجه السيد عطا، مسئول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، طلاب الثانوية العامة بعدة نصائح مهمة لإتمام عملية تسجيل الرغبات بنجاح، وهي: يجب على الطالب المحافظة على الرقم السري الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم اطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب، ويجب على الطالب استكمال الرغبات المُتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق بشكل كامل، والتي يبلغ عددها 75 رغبة ومراعاة ترتيبها لأنه بعد التسجيل لا يمكن إعادة إدخال الرغبات مرة أخرى، ويستطيع الطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب، كما يجب على الطالب استخدام أمر الحفظ، لحفظ رغباته التي قام بإدخالها على الموقع، ويستطيع الطالب القيام بطباعة هذه الرغبات، والحصول على إيصال برقم محدد، مدون به تاريخ وساعة التقديم، كما يستطيع الطالب الاحتفاظ بنسخة من رغباته على الحاسب الشخصي الخاص به؛ حتى يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.

ويجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وعدم التخلف عنها.

كما أنه لا يحق للطالب الذي لم يلتحق بتنسيق العام الماضي 2022 دخول التنسيق الإلكتروني للعام الحالي 2023؛ لأن البرنامج معد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط (2023) ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة.

وأوضح السيد عطا أنه لا يُعتد بمحل الإقامة الجديد، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، وعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتُعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بنفس القواعد، ونفس النسبة المقررة للتحويل (10%).

يذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الثانوية العامة بدأ أمس السبت ويستمر حتي يوم الخميس المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري بحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد طلاب 74923 والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.