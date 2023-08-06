المرحلة الأولى قائمة تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة بمحافظات مصر

تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الأيام الماضية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الطلاب والأهالي بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة قائمة تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة لتسجيل رغبات الطلاب ولمعرفة درجات الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة والبترول والحاسبات، كذلك موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور وكثرة السيرش على تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت تفكير الطلاب والأهالي بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تعرف على قائمة تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى علمي رياضة وتنسيق الكليات 2023 علمي رياضة بالمحافظات إليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

هندسة بترول وتعدين السويس (386 )

هندسة القاهرة (366)

هندسة المنصورة (366)

هندسة الزقازيق (363)

هندسة دمياط (362)

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية (362)

هندسة عين شمس (361)

هندسة بورسعيد (359)

هندسة طنطا (358)

هندسة كفر الشيخ (355)

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف (354)

كلية الهندسة جامعة دمنهور (354)

هندسة المنوفية بشبين الكوم (354)

هندسة الإسكندرية (353)

هندسة بنها (353)

هندسة بنها بشبرا (353)

هندسة السويس (352)

هندسة حلوان (352)

هندسة حلوان بالمطرية (350)

هندسة سوهاج (350)

هندسة الفيوم (348)

هندسة أسوان (347)

هندسة بني سويف (346)

هندسة المنيا (345)

هندسة أسيوط (344)

هندسة جنوب الوادي (344)

هندسة الطاقة أسوان (343)

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة (346)

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة (343)

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة (343)

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة (342)

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة (342).

اقرأ أيضا

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023