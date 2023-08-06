إقبال طلاب المرحلة الأولى للتسجيل بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

شهدت جامعة المنصورة الأحد، إقبال من طلاب تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك فى ثانى أيام المرحلة الأولى للتنسيق.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أنه تم عمل لجان للإستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب، تخصيص لجنة من العاملين بمكتب التنسيق والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها، استخدام معامل مكيفة حرصاً على راحة الطلاب، تم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعاً للإزدحام والتكدس، و تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

أشار الدكتور محمد عطية البيومى أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم و تجهيز عدد (5) معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالى:

مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، عدد (3) معامل بكلية التربية، مدرج (4) مبنى ( أ ) التعليمي بكلية الصيدلة .

وأوضح عطية ان مكاتب تنسيق جامعة المنصورة استقبلت حتى الان 450 طالب ثانوية عامة لكتابة رغباتهم

وانطلقت أمس، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة، حيث تستمر تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

أشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام إدارة شئون الطلاب بجامعة المنصورة والمشرف على مكتب التنسيق ان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

وأوضح الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني: الدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب ادخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

تسجيل الرغبات