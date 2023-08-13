إعلان أسماء المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، النتيجة النهائية للطلاب المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى 2023/2024.

وكشفت الشركة خلال بيان اليوم، عن أسماء الطلاب المقبولين بالمدرسة، كما يمكن أيضا الآن الاستعلام عن النتيجة النهائية عن طريق الموقع الإلكترونى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية https://alexwater.com.eg/

أو من خلال الرابط المباشر التالى من خلال الموقع https://alexwater.com.eg/awco_school_azhar/jresulte /

وذلك عن طريق الاستعلام برقم الطلب وطباعة استمارة رقم 3 والتى ستظهر للطلاب المقبولين والحضور فى الموعد المحدد بالمستندات المطلوبة رفقة ولى الأمر.



- المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة للعام الدراسى 2023/2024

• ملف التقديم الخاص بالتعليم الفني

• أصل شهاده الإعدادية +2 صورة منها أو بيان نجاح مختوم بشعار الجمهورية

• شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 2 صورة منها

• عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر مسجل عليها رقم تليفون ولي الأمر + صورة بطاقة الأم

• البطاقة الصحية الخاصة بالطالب (الصفراء)

• إيصال إيداع المصروفات الدراسية (التعليم الفني ) من البريد +2 صورة منها

• عدد 8 صورة شخصية مقاس 4 * 6 مطبوع عليها اسم الطالب رباعي

• شهادة ولاية تعليمية باسم ولي الأمر + 2 صورة منها في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين مع تقديم إثبات الوفاة أو الانفصال + عدد 2 صورة منها

• مبلغ 1500جنيه" قيمة المصروفات المدرسية

• مبلغ 2000 جنيه" قيمة قسط الجهاز اللوحي (تابلت) الخاص بالطالب

• استمارة القبول مطبوعة من الموقع الإلكترونى استمارة رقم 3

• تقدم الملفات عن طريق ولي الأمر شخصيا (أو صاحب الولاية التعليمية) وذلك للتوقيع على بعض الإقرارات اعتبارا من يوم الأحد 20/8/2023 حتى يوم الخميس 24/8/2023 ويسقط حق المرشح في القبول بالمدرسة بعد هذا التاريخ في حالة عدم تقديم ملف الطالب.

أسماء المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية

أسماء المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية

أسماء المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية