إعلان أسماء المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية
أعلنت شركة مياه الإسكندرية، النتيجة النهائية للطلاب المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام الدراسى 2023/2024.
وكشفت الشركة خلال بيان اليوم، عن أسماء الطلاب المقبولين بالمدرسة، كما يمكن أيضا الآن الاستعلام عن النتيجة النهائية عن طريق الموقع الإلكترونى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية https://alexwater.com.eg/
أو من خلال الرابط المباشر التالى من خلال الموقع https://alexwater.com.eg/awco_school_azhar/jresulte /
وذلك عن طريق الاستعلام برقم الطلب وطباعة استمارة رقم 3 والتى ستظهر للطلاب المقبولين والحضور فى الموعد المحدد بالمستندات المطلوبة رفقة ولى الأمر.
- المستندات المطلوبة من الطلاب المقبولين للتقديم في المدرسة للعام الدراسى 2023/2024
• ملف التقديم الخاص بالتعليم الفني
• أصل شهاده الإعدادية +2 صورة منها أو بيان نجاح مختوم بشعار الجمهورية
• شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 2 صورة منها
• عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر مسجل عليها رقم تليفون ولي الأمر + صورة بطاقة الأم
• البطاقة الصحية الخاصة بالطالب (الصفراء)
• إيصال إيداع المصروفات الدراسية (التعليم الفني ) من البريد +2 صورة منها
• عدد 8 صورة شخصية مقاس 4 * 6 مطبوع عليها اسم الطالب رباعي
• شهادة ولاية تعليمية باسم ولي الأمر + 2 صورة منها في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين مع تقديم إثبات الوفاة أو الانفصال + عدد 2 صورة منها
• مبلغ 1500جنيه" قيمة المصروفات المدرسية
• مبلغ 2000 جنيه" قيمة قسط الجهاز اللوحي (تابلت) الخاص بالطالب
• استمارة القبول مطبوعة من الموقع الإلكترونى استمارة رقم 3
• تقدم الملفات عن طريق ولي الأمر شخصيا (أو صاحب الولاية التعليمية) وذلك للتوقيع على بعض الإقرارات اعتبارا من يوم الأحد 20/8/2023 حتى يوم الخميس 24/8/2023 ويسقط حق المرشح في القبول بالمدرسة بعد هذا التاريخ في حالة عدم تقديم ملف الطالب.