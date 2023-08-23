الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق معهد فنى صحى 2023-2024 علمى علوم

تنسيق
تنسيق

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن تنسيق معهد فني صحى للعام الدراسي 2023- 2024 لشعبة علمى علوم، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق معهد فني صحي 2023-2024 في جميع المحافظات علمي علوم ورياضة والحد الأدنى للقبول فيه بالعام الدراسي القادم، ضمن تنسيق القبول بالكليات والمعاهد رسميًا.

تنسيق معهد فني صحي 2023-2024 علمي علوم

وأوضحت الوزارة أن تنسيق معهد فني صحي 2023 علمي علوم بلغ بالدرجات الحدود الدنيا الآتية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة:

معهد فني صحى بنها 329.5

معهد فني صحى الاسكندريه 327.5

معهد فني صحى امبابة 326.5

معهد فني صحى الوادي الجديد 326

معهد فني صحى اسوان 325.5

معهد فني صحى بنى سويف 325.5

معهد فنى صحي جنوب الوادي 344.

تنسيق معهد فني صحي 2023 علمي رياضة

وأما عن تنسيق معهد فني صحي 2023 علمي رياضة فقد تم تحديد الحدود الدنيا للقبول به في كل المحافظات الدرجات الآتية:

  • معهد فني صحى رياضه المنصورة 322
  • معهد فني صحى رياضه طنطا 321
  • معهد فني صحى رياضه بنها 317.5
  • معهد فني صحى رياضه الزقازيق 317
  • معهد فني صحى رياضه بور سعيد 305.5
  • معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 305
  • معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 304.5
  • معهد فني صحى رياضه امبابة 301
  • معهد فني صحى رياضه بنى سويف 298
  • معهد فني صحى رياضه اسوان 295
  • معهد فني صحى رياضه اسيوط 291.5
  • معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 290.5
  • معهد فني صحى رياضه سوهاج 289.5
  • معهد فنى صحي جنوب الوادي رياضة 305

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023.. لينك الوزارة

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية

الحدود الدنيا لكلية التمريض في جميع المحافظات

وجاءت الحدود الدنيا لكليات التمريض بالترتيب التنازلي من الأكبر في المجموع للأقل كالتالي:

  • تمريض المنصورة: 350
  • تمريض بور سعيد: 349.5
  • تمريض دمياط: 348.5
  • تمريض طنطا: 346.5
  • تمريض الزقازيق: 344
  • تمريض كفر الشيخ: 342
  • تمريض قناة السويس بالإسماعيلية: 341.5
  • تمريض المنوفية بشبين الكوم: 339.5
  • تمريض بنها: 339
  • تمريض القاهرة: 338
  • تمريض دمنهور: 337
  • تمريض عين شمس: 336.5
  • تمريض الإسكندرية: 336
  • تمريض حلوان: 335.5
  • تمريض سوهاج: 335
  • تمريض مطروح: 334.5
  • تمريض أسوان: 334.5
  • تمريض الفيوم: 333.5
  • تمريض أسيوط: 332
  • تمريض بني سويف: 332
  • تمريض المنيا: 331
  • تمريض جنوب الوادي: 330.5.
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