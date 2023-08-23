تنسيق معهد فنى صحى 2023-2024 علمى علوم

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن تنسيق معهد فني صحى للعام الدراسي 2023- 2024 لشعبة علمى علوم، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق معهد فني صحي 2023-2024 في جميع المحافظات علمي علوم ورياضة والحد الأدنى للقبول فيه بالعام الدراسي القادم، ضمن تنسيق القبول بالكليات والمعاهد رسميًا.

تنسيق معهد فني صحي 2023-2024 علمي علوم

وأوضحت الوزارة أن تنسيق معهد فني صحي 2023 علمي علوم بلغ بالدرجات الحدود الدنيا الآتية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة:

معهد فني صحى بنها 329.5

معهد فني صحى الاسكندريه 327.5

معهد فني صحى امبابة 326.5

معهد فني صحى الوادي الجديد 326

معهد فني صحى اسوان 325.5

معهد فني صحى بنى سويف 325.5

معهد فنى صحي جنوب الوادي 344.

تنسيق معهد فني صحي 2023 علمي رياضة

وأما عن تنسيق معهد فني صحي 2023 علمي رياضة فقد تم تحديد الحدود الدنيا للقبول به في كل المحافظات الدرجات الآتية:

معهد فني صحى رياضه المنصورة 322

معهد فني صحى رياضه طنطا 321

معهد فني صحى رياضه بنها 317.5

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 317

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 305.5

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 305

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 304.5

معهد فني صحى رياضه امبابة 301

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 298

معهد فني صحى رياضه اسوان 295

معهد فني صحى رياضه اسيوط 291.5

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 290.5

معهد فني صحى رياضه سوهاج 289.5

معهد فنى صحي جنوب الوادي رياضة 305

الحدود الدنيا لكلية التمريض في جميع المحافظات

وجاءت الحدود الدنيا لكليات التمريض بالترتيب التنازلي من الأكبر في المجموع للأقل كالتالي: