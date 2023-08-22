رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023.. لينك الوزارة

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

وتزايد البحث حول رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 على موقع البحث العالمي "جوجل"، إذ يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن معرفة موقع الوزارة لتنسيق الثانوية العامة 2023.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية، مساء الأحد الماضي، عند الساعة السابعة مساءً.

وينشر "الدستور"، رابط موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة في السطور التالية حتى لا يشعروا بالقلق أو التوتر.

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين هم ضمن المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2023 من هنــــــــا.

ويبلغ عدد الرغبات المتاحة للطالب بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات على موقع التنسيق 75 رغبة.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 حتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد الماضي، أن عدد الطلاب المُتقدمين لـ تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.