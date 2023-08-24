لطلاب الثانوية العامة.. موعد نزول تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين لم يتقدموا حتي الآن، للترشيح بالكليات والمعاهد المصرية الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، علي موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة المرحلة الثانية منذ يومين بالحدود الدنيا للشعب العلمية والأدبية وكذلك الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في التنسيق.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يتم بدء المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عقب انتهاء طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة وظهور نتائج الامتحانات، حيث تختص المرحلة الثالثة بطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم بالمرحلتي الأولي والثانية وكلك الطلاب الذين لم يصل مجموعهم الي المرحلتي الأولي والثانية.

فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتي الأولي والثانية اليوم

وفتح موقع التنسيق الالكتروني اليوم الخميس، لطلاب المرحلتي الأولي والثانية مرحلة تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات المناظرة والغير مناظرة وفقا للشروط والضوابط المقررة والتوزيع الجغرافي بنسبة 10% .

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة العلمية المرحلة الثانية 2023

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب حلوان 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

هندسة القاهرة 368.5

صيدلة بور سعيد 368

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة بني سويف 368

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة حلوان 367

صيدلة مدينة السادات 367

صيدلة ج الوادي الجديد 367

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

طب بيطري المنصورة 362.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

هندسة دمياط 361.5