لطلاب الثانوية العامة.. موعد نزول تنسيق المرحلة الثالثة 2023
يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين لم يتقدموا حتي الآن، للترشيح بالكليات والمعاهد المصرية الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، علي موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة المرحلة الثانية منذ يومين بالحدود الدنيا للشعب العلمية والأدبية وكذلك الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في التنسيق.
موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يتم بدء المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عقب انتهاء طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة وظهور نتائج الامتحانات، حيث تختص المرحلة الثالثة بطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم بالمرحلتي الأولي والثانية وكلك الطلاب الذين لم يصل مجموعهم الي المرحلتي الأولي والثانية.
فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتي الأولي والثانية اليوم
وفتح موقع التنسيق الالكتروني اليوم الخميس، لطلاب المرحلتي الأولي والثانية مرحلة تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات المناظرة والغير مناظرة وفقا للشروط والضوابط المقررة والتوزيع الجغرافي بنسبة 10% .
وجاءت الحدود الدنيا للشعبة العلمية المرحلة الثانية 2023
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب المنيا 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب حلوان 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
هندسة القاهرة 368.5
صيدلة بور سعيد 368
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة بني سويف 368
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة حلوان 367
صيدلة مدينة السادات 367
صيدلة ج الوادي الجديد 367
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
طب بيطري المنصورة 362.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5
هندسة دمياط 361.5