الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم البحيرة" يخفض درجات تنسيق القبول بـ"الثانوي العام" إلى 225 درجة

يوسف الديب
يوسف الديب

قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023- 2024 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 3 درجات ليكون 225 درجة بعد أن كان 228 درجة، وذلك فى بعض المدارس التى بها أماكن شاغرة بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي واستكمال الأعداد المطلوبة واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

الموافقه على فتح فصول الخدمات المسائية

كما قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ القاهرة الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوي للطلاب الحاصلين على حد أدنى 175 درجة وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لا يخالف القرار.

وأكد  يوسف الديب  وكيل بالبحيرة على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا الى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة "العامة والفنية ".

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 

وتمت الموافقة من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، على المرحلة الثانية من عملية تنسيق القبول للصف الأول الثانوي في التعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023- 2024، قد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في جميع مدارس الثانوي العام بالمحافظة بـ 228 درجة.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، استمرار قبول الطلاب في المدارس التي تتوفر بها أماكن شاغرة في مختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وأشار إلى وجود مساحة كافية لاستيعاب جميع الطلاب في المدارس الثانوية بالمحافظة، سواء العامة أو الفنية.

جدير بالذكر أن عدد الأماكن المتاحة في مدارس التعليم الثانوي حالياً يبلغ 600 فصل دراسي، بكثافة 50 طالب في كل فصل، بإجمالي يصل إلى 30 ألف طالب وطالبة.

محافظة البحيرة التعليم الثانوي القبول بالثانوى العام نهال بلبع فصول الخدمات

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