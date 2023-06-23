"حجازي" يكشف مصير الإجابة الملغية في امتحانات الثانوية العامة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت 17 يونيو – الخميس 22 يونيو) ويتضمن معلومات مهمة عن نشاط الوزارة.

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة الاسماعيلية لاستعراض استعدادات سير امتحانات الثانوية العامة، وكان فى استقباله محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة.

وتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

كما تفقد الوزير سير امتحان مادة اللغة العربية (ورقة اولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023 بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

كما عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ومديري الإدارات التعليمية؛ وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، والتي أطلقتها الوزارة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني فضلا عن بحث عدد من الملفات التعليمية الهامة.

ووجه الدكتور رضا حجازي بإدارة مجموعات الدعم المدرسي بشكل احترافي وتخطى العقبات التي قد تشكلها الإجراءات الروتينية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتكون مجموعات الدعم بالمدارس عامل جذب للطلاب.. وتجهيز قاعات إضافية وتزويدها بكافة الإمكانيات لضمان استدامتها.

كما أشار الدكتور رضا حجازي إلى المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا، موضحًا أنه يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وجه بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

وأدى طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك في مادة اللغة العربية (الورقة الأولى) بإجمالي عدد (255) طالبا/طالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

واستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023 الدور الأول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام محافظة كفر الشيخ. والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.

ووجه الوزير مديرى مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت.

كما شدد الوزير على التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجها بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.

كما قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتفقد استراحات المعلمين المشاركين بالامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية.

واطمأن الوزير على توفير كافة وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

كما قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتفقد لجنة مدرسة الشهيد المقدم لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى تضم عدد 292 طالب، عدد 101 طالب بالشعبة الأدبية، وعدد 191 طالب بالشعبة العلمية.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة،كما أكد الوزير على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن الوزير كذلك على توزيع كتيب المفاهيم للطلاب، كما اطمأن الوزير على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة، وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطيين، وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن الوزير على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة.

وفي إطار زيارته لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لجنة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية التى تضم 353 طالب، و18 لجنة، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، حيث أشاد الوزير بهدوء وانضباط اللجان في المحافظة.

واطمأن الوزير على أداء الطلاب فى الامتحان، والتأكد من الحل فى ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وأكد الوزير على أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى عدد (1179) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان، خلال اليوم الثالث من الامتحانات، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل

بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تسليم الشهادات للدفعة الثانية من الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأكد الدكتور رضا حجازي أن اتفاقية "الشراكة المصرية اليابانية" في التعليم تدعم المشروع القومي لتطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية، وان الوزارة تستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع وكالة جايكا على تنفيذ برنامج لاعتماد مدربي التوكاتسو، ومنحهم شهادات اعتماد، من خلال لجنة مشتركة تضم خبراء يابانيين في مصر واليابان، وأعضاء من مشرفي المدارس اليابانيين وخبراء مصريين محترفين وذلك لضمان الاستدامة.

وهنأ الوزير خريجي الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي لاعتماد مدربي التوكاتسو وعددهم (13) مدرب، قائلًا: " إن مصر تنتظر منكم الكثير، ونحن معكم، ونقدم لكم كل الدعم، لمساعدتكم في أداء رسالتكم"

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة والمشاكل التي واجهت رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة.

وشدد الدكتور رضا حجازي على عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة وتطبيق التفتيش بكل حزم، التنبيه على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

وأكد الوزير على مراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد بداية الامتحان ومراجعة الصيانة الشاملة للجان.

وأكد الوزير أن الامتحانات تسير بشكل منضبط هذا العام نظرًا للالتزام بكافة الإجراءات المتبعة بشكل دقيق والتي تتضمن التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ووجود الباركود على ورقة الأسئلة.

وفي هذا الإطار، طمأن الدكتور رضا حجازي الطلاب على نظام التصحيح الالكتروني لورقة إجابة البابل شيت، مشيرا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا، يصدر سيستم التصحيح الالكتروني إنذارا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

كما أشار الوزير إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، هى مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا، والالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التي لها تراجم.

وشدد الوزير أيضا على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.

وقام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام 2022-2023 الدور الأول بمحافظة الشرقية، للتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وتابع الدكتور رضا حجازي سير الامتحانات على مستوى الجمهورية من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.

وأكد الوزير حرصه على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرازق الابتدائية التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية والاطمئنان على مستوى التجهيز بها وتوفير وسائل الراحة للمعلمين.



وفي إطار زيارته لمحافظة الشرقية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأكد الدكتور رضا حجازي ردا على استفسار إحدى الطالبات إن أي إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها والإجابة فقط في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

كما أكد أن المراقب هو القائد داخل اللجنة وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان، ووجه بالتشديد على إجراءات استخدام العصا الالكترونية عن بعد داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب، وقال للطلاب ثقوا فى نظام التصحيح، ونحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا.

واطمأن الوزير، خلال تفقده لجنة للطالبات بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أن المراقب هو القائد داخل اللجنة، وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

وقد تفقد الوزير والمحافظ أيضا لجان الطلاب بالمدرسة للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجها السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وفي إطار زيارته التفقدية للجان الثانوية العامة بالمحافظة، تفقد الوزير والمحافظ أيضا لجان مدرسة الصالحية للتعليم الأساسي بالصالحية القديمة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (761055) ألف طالب/ طالبة، حيث يؤدى عدد (1982) طالب اللغة الإنجليزية، وعدد (581525) طالب اللغة الفرنسية، وعدد (121997) طالب اللغة الألمانية، وعدد (49282) طالب اللغة الإيطالية، وعدد (6182) طالب اللغة الأسبانية، وعدد (87) طالبًا اللغة الصينية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

واستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء؛ وذلك لبحث آليات تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، بحث الدكتور رضا حجازى مع اللواء خالد فودة خطة الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ.

كما تم الموافقة على إدراج مدرسة طابا هايتس الرسمية لغات ضمن قائمة المدارس المستهدفة بخطة تطوير البنية الرياضية وإدخالها في مشروع مدارس مصر المتميزة، وتم أيضا التوافق حول استكمال الإجراءات اللازمة لعمليتي الطرح والترسية، لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.

كما تم خلال الاجتماع بحث صيانة استراحات (النموذج المجمع) بمدينتي طور سيناء و رأس سدر ضمن خطة صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية للعام المالي 2023-2024.

وأدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة اللغة الإنجليزية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد (255) طالب / طالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وشهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالية إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتي بورت المنظم الرئيسي للمسابقة، ومؤسسة "حياة كريمة"، وشركة العاصمة الإدارية، وذلك للعام الثالث على التوالي، بمقر مسرح شركة العاصمة الإدارية.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن مستقبل العالم فى مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، وأن الطلاب المشاركون فى المسابقات يمتلكون المهارات والجدارات ولديهم القدرة على المنافسة الدولية

كما قال إن المشاركة المجتمعية تمثل صورة مضيئة نسعى جميعا إلى دعمها بكل السبل الممكنة، والتعليم مسئولية قومية تضامنية..والنجاح في تحقيق أهدافه يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها.

وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن المسابقات الوطنية والدولية تشكل أحد مستهدفات مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء "حياة كريمة" أن جميع الشركاء يقدمون الدعم للطلاب المتميزين باعتبارهم سفراء مصر بالخارج.

وشهد الاحتفال الإعلان عن الطلاب الفائزين، وقد فاز الطالب محمد الشلبى من محافظة الغربية، والطالب عبدالعظيم أحمد خيرى من محافظة بنى سويف، والطالب عمار وليد محمد من محافظة الاسكندرية، بينما فاز الطالب فاروق تامر من محافظة القاهرة، والطالبة جنى محمد إبراهيم من محافظة الإسكندرية، والطالبة ريناد نور الدين من محافظة سوهاج.

وترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، لمناقشة شروط وضوابط الالتحاق بطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين، وآليات الاختبار، ومدى جاهزية بعض المدارس ودخولها الخدمة في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024، واستكمال أعمال الصيانة لبعض المباني التعليمية والإقامة، فضلًا عن العمل على حل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية بهذه المدارس.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الدولة تهتم بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، وأن الوزارة حريصة على تلقي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM خدمة تعليمية وإقامة متميزة، وتكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بمدارس STEM بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية تحقيقًا للعدالة والشفافية، وتشكيل لجنة لبحث إعفاء الطلاب غير القادرين من سداد المصروفات بمدارس STEM بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

وأشار الوزير إلى أنه في هذا الإطار قررت اللجنة التنفيذية منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم)، كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، بحث توفير منح للطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيعهم ودعمهم.

وقد استعرضت اللجنة التنفيذية جاهزية المدرستين الجديدتين (القاهرة الجديدة والحي 11 بأكتوبر) من حيث الأبنية والبنية التكنولوجية وتشغيلها في العام الدراسي 2023/ 2024 ، وكذا جاهزية مبنى الإقامة بمدرسة الأقصر.

كما وافقت اللجنة على إنشاء مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة الخارجة لخدمة أهالي محافظة الوادي الجديد وتقديم خدمات تعليمية متميزة لهم، واستكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمباني التعليمية والإقامة.

كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، موعد الإعلان عن قبول الطلاب الجدد وتعديل آليات اختباراتهم، والموافقة على الإعلان للتقدم للعمل بمدارس STEM من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى إقامة معسكر صيفي لطلاب مدارس STEM الفائزين في مسابقة (أيسف) الدولية لاستكمال وتطوير مشروعاتهم الفائزة.

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