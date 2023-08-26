موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 ..وموعد العام الدراسي الجديد

زاد البحث عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات وقبل انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة والتي من خلالها يتم توزيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على الجامعات المصرية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعيلم والتعليم الفني أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 سيكون خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من عملية تصحيح أوراق اجابة الطلاب الراسبين في امتحانات الدور الأول والتي أجريت وفقا للجدول الذي تم إعلانه بشكل رسمي عبر الحساب الرسمي للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022-2023 بالشعب الدراسية الثالثة (العلمي، الهندسي، الأدبي) انطلاق في كافة المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 وحتى يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

امتحانات الدور الثان لطلاب الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية التصحيح في امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثان أولا بأول موضحا أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني حيث يمنح للطالب الراسب في مادة أو مادتين 50% من الدرجات فيما يحصل الطالب الذي تقدم باعتذار رسمي مقبول عن امتحانات الدور الأول على الدرجة كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني الحصول على نتائجهم من خلال بوابة نتائج الثانوية 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب وشعبته الدراسية ورقم جلوسه في الامتحانات ومحافظة الإقامة ليتمكنوا من التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات المصرية.

موعد انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024

ينطلق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بجميع محافظات الجمهورية يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 عبر الحساب الرسمي للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.