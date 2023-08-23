الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تستمر امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة خلال الأيام المقبلة، على أن يتم عمل تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني، لذلك يبحث العديد من طلاب الثانوية 2023 عن موعد نتيجة الدور الثاني.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان النتيجة عقب إعتمادها فى آخر شهر أغسطس الجارى أو بداية شهر سبتمبر إذا تم تأخيرها.

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أكدت وزارة التربية والتعليم، برئاسة د.رضا حجازى أن نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ستكون عبر الرابط الرسمى لموقع نتيجة الثانوية العامة 2023 (من هنا).

وسيتم اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عقب يوم 29 أغسطس الجارى على أن يعتمد هذه النتيجة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن عقب إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 سيحق للطلاب التقديم فى المرحلة الثالثة للتنسيق.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم 19 أغسطس الماضيى وجاء الجدول كالتالى حسبما أعلنته وزارة التربية والتعليم رسيمًا واعتمده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023