الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

تستمر امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة خلال الأيام المقبلة، على أن يتم عمل تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023 الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني، لذلك يبحث العديد من طلاب الثانوية 2023 عن موعد نتيجة الدور الثاني.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان النتيجة عقب إعتمادها فى آخر شهر أغسطس الجارى أو بداية شهر سبتمبر إذا تم تأخيرها. 

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أكدت وزارة التربية والتعليم، برئاسة د.رضا حجازى أن نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ستكون عبر الرابط الرسمى لموقع نتيجة الثانوية العامة 2023 (من هنا).

وسيتم اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عقب يوم 29 أغسطس الجارى على أن يعتمد هذه النتيجة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن عقب إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 سيحق للطلاب التقديم فى المرحلة الثالثة للتنسيق.

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وبدأت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم 19 أغسطس الماضيى وجاء الجدول كالتالى حسبما أعلنته وزارة التربية والتعليم رسيمًا واعتمده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023

  • يؤدى الطلاب اليوم السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية
  • يوم الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
  • يوم الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
  • يوم الثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأحد 27 أغسطس الديناميكا.
  • يوم الاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
  • يوم الثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
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