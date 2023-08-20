موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 وجدول الامتحانات

بدأت امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 امس السبت في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وتستمر حتى نهاية شهر اغسطس 2023 .

ووفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، يؤدي امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023، 118.605 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين 763.206، والحاضرين 759.676، والناجحين 598.723 ونسبة النجاح 78.81 %، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، ووفق الشعبة الأدبية 78.74%، والشعبة العلمية رياضيات 78.78%، والعلمية علوم 78.62%.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يؤدى الطلاب اليوم السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

يوم الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

يوم الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم الثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

يوم الخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد 27 أغسطس الديناميكا.

يوم الاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني خلال 10 ايام او اسبوعين عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

كيفية حساب نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يتم حساب نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يحق لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى.

ويسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.