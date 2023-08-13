موقع التنسيق الالكتروني 2023 للجامعات

يبدأ غدا الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني 2023 موقع التنسيق للجامعات، وكذلك بدء تنسيق المرحلة الثانية.

موقع التنسيق الالكتروني 2023

ويوفر موقع التنسيق الالكتروني 2023 الاستعلام عن نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق، عبر موقع التنسيق للجامعات من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

وعبر موقع التنسيق الالكتروني 2023 يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به وستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 .

ثم يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح للكلية.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الاولى 2023 للتنسيق

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي، غدا الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

الجامعات المعتمدة في مصر

ونوضح من خلال هذا التقرير الجامعات الحكومية المعتمدة في مصر

أسماء المؤسسات التعليمية المُعتمدة بجمهورية مصر العربية:

أولًا: الجامعات الحكومية:

وتضم (27) جامعة حكومية وهى على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

ثانيًا: أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي :

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

ثالثًا: الجامعات الخاصة

‌الجامعات الخاصة: وتضم (27) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.